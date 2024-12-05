WSJ: Украина готова объявить о готовности к миру

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с представителями команды переизбранного на пост президента США Дональда Трампа - Майком Уолцем - кандидатом на пост советника по нацбезопасности и Китом Келлогом, претендентом на пост спецпосланника по России и Украине, сообщили в среду, 4 декабря, Reuters и The Wall Street Journal (WSJ) со ссылками на источники.

Собеседники Reuters не приводят подробностей встречи украинской делегации с командой Трампа. По сведениям WSJ, к обсуждениям присоединился и избранный вице-президент Джей Ди Вэнс. До этого, как пишет издание, Ермак встречался во Флориде с Сьюзи Уайлс, которая при Трампе должна возглавить аппарат Белого дома.

По словам источников WSJ, Ермак посещает Вашингтон, чтобы наладить отношения с помощниками Трампа. Украина, как пишет WSJ, "планирует сообщить о своей готовности к миру". "Но это должен быть устойчивый мир. Нестабильный, временный мир не отвечает интересам США или Украины", - сказал собеседник издания, знакомый с планами Киева.

Требования Украины о приеме в НАТО

В Киеве настаивают на приеме Украины в НАТО и называют приглашение Киева в альянс одним из ключевых пунктов предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским "плана победы". Но после избрания президентом США Дональда Трампа Зеленский допустил, что "горячая фаза" войны может быть завершена, если "под зонтик НАТО" будет взята территория Украины, подконтрольная Киеву. При этом он уточнил, что страну невозможно пригласить в альянс частично, без оккупированных территорий, которые Киев будет стремиться "вернуть дипломатическим путем".

Перед встречей глав МИД стран НАТО в Брюсселе 3 - 4 декабря Reuters писал, что среди 32 членов НАТО нет никаких признаков консенсуса по поводу приглашения Киева в альянс. МИД Украины заявил, что Киев откажется от любых альтернативных членству форматов.

По данным Reuters, сейчас в команде Трампа обсуждаются три основных предложения по миру в Украине: от Кита Келлога, от Джея Ди Вэнса и от бывшего посла США в ФРГ и бывшего директора национальной разведки Ричарда Гренелла. Все они исключают членство Украины в НАТО в ближайшее время.