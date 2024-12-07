Нотр-Дам торжественно открылся после пятилетней реставрации

Мировые политические лидеры, артисты, общественные и религиозные деятели собрались в Париже на торжества по случаю открытия собора Парижской Богоматери после пожара.

Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам) открылся в субботу, 7 декабря, после пятилетней реставрации и восстановления от последствий масштабного пожара, случившегося там в апреле 2019 года. На торжественную церемонию по случаю этого события в столицу Франции съехались более 40 глав государств и правительств, включая президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier), избранного президента США Дональда Трампа и его соратника по предвыборной борьбе Илоном Маском, принца Уильяма из Великобритании и украинского лидера Владимира Зеленского.

Дональд Трамп на церемонии открытия Нотр-Дама Фото: Thibault Camus/AP Photo/picture alliance

Также на церемонии присутствовали: бывшие президенты Франции Франсуа Олланд и Николя Саркози с супругами, король Бельгии Филипп с супругой, принц Монако Альбер II, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Польши Анджей Дуда, президент Финляндии Алексендер Стубб, первая леди США Джилл Байден, мэр Парижа Анн Идальго, двое бывших премьер-министров Франции Мишель Барнье и Габриэль Атталь, министр МВД уходящего кабинета Брюно Ретайо, верховный комиссар по вопросам планирования Франсуа Байру, председатель совета региона Иль-де-Франс Валери Пекресс, председатель Европейского Центробанка Кристин Лагард, перечисляет французская медиакомпания RFI .

Гости церемонии открытия Нотр-Дама после реставрации Фото: Ludovic Marin/REUTERS

По ее данным, на церемонию также были приглашены религиозные деятели и крупные доноры, делавшие пожертвования на восстановительные работы. Среди последних - глава концерна LVMH Бернар Арно, его сын Антуан, глава концерна Pinault-Printemps-Redoute Франсуа Пино с супругой актрисой Сельмой Хайек. "Концерн LVMH, куда входит бренд, пожертвовал на реставрацию Собора Парижской Богоматери 200 млн евро", - говорится в публикации.

Двери собора, готового снова принять верующих, распахнул парижский архиепископ Лоран Юльриш. Перед этим он постучал в них своим посохом.

Архиепископ Парижский Лоран Юльриш стучит посохом в двери Нотр-Дама Фото: Christophe Petit Tesson/POOL/AFP/Getty Images

Праздничная программа по случаю открытия Нотр-Дама

Празднования по случаю возобновления работы Нотр-Дама продлятся все выходные, 7 и 8 декабря. Трансляцию самого открытия, которое началось в 19.00 по местному времени, вели телеканалы более чем 20 стран мира, указывает RFI.

В программе вечера 7 декабря - показ фильма рассказывающего о событиях после пожара и отдающего дань уважения спасателям и строителям, которые восстанавливали собор, чтение стихотворений Луи Арагона и музыкальное выступление братьев Рено и Готье Капюсонов - скрипача и виолончелиста, указывает телеканал France info на своем сайте . Из-за плохой погоды все выступления были перенесены внутрь собора.

Церемония открытия собора Парижской Богоматери Фото: Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images

Пожарные и спасатели, а также строители, боровшиеся с огнем в 2019 году и устранявшие последствия пожара, на церемонии открытия были встречены овациями стоя.

Пожарные и спасатели на церемонии открытия собора Парижской Богоматери Фото: Ludovic Marin/POOL/AFP/Getty Images

Речь Эмманюэля Макрона на открытии Нотр-Дама

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил на церемонии открытия собора с речью, в которой он, кроме прочего, подчеркнул: "Великие нации могут достичь невозможного". При этом он выразил благодарность французскому народу за открытие Нотр-Дама, восстановленного после масштабного пожара. Свою речь он завершил словами: "Vive Notre-Dame, vive la République, vive la France!"

"На фоне произошедшего всего два дня назад роспуска правительства, выступление на открытии Нотр-Дама для Макрона - важная соломинка, которую он не хочет выпускать из рук. Президент Франции явно не так представлял себе этот день, - пишет в этой связи RFI. - Ведь изначально были попытки открыть собор после реставрации во время Олимпийских игр, но этого не случилось. А уж на фоне отсутствующего правительства картина и вовсе получается невеселая".

Эмманюэль Макрон выступает с речью на церемонии открытия Нотр-Дама Фото: Ludovic Marin/POOL/AFP/Getty Images

Первое богослужение

Первое после открытия собора богослужение началось в 19.45, после речи Эмманюэля Макрона и продлилось 45 минут.

Папа римский Франциск не присутствовал на церемонии, однако, как сообщил ранее на брифинге настоятель собора Оливье Рибадо Дюма, он "направил архиепископу Парижа послание, адресованное французскому народу". "Пусть возрождение этой замечательной церкви станет пророческим знаком возрождения Церкви во Франции", - говорилось в этом послании, которое зачитал архиепископ Юльриш 7 декабря.