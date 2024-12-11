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Трамп: Прекращение войны в Украине станет приоритетом

Николай Линке
11 декабря 2024 г.

По мнению избранного президента США, война в Украине - более сложный конфликт, чем на Ближнем Востоке.

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Встреча Дональда Трампа, Эмманюэля Макрона и Владимира Зеленского в Париже 7 декабря 2024 года
Встреча Дональда Трампа, Эмманюэля Макрона и Владимира Зеленского в Париже 7 декабря 2024 годаФото: Sarah Meyssonnier/POOL/AFP/Getty Images

Война в Украине должна быть остановлена как можно скорее, это станет приоритетом внешней политики США. Об этом заявил в интервью французскому журналу Paris Match, опубликованном в среду, 11 декабря, избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Беседа состоялась 7 декабря в Париже, куда Трамп прибыл на открытие собора Нотр-Дам после реставрации. Большая часть разговора касалась этого события, отношений США и Франции, миграции и конфликта на Ближнем Востоке.

Урегулирование с участием России

Говоря об Украине, Дональд Трамп заявил, что намерен сделать задачу прекращения войеы в Украине приоритетной в своей внешней политики после вступления в должность главы Белого дома в январе 2025 года. "Думаю, что мы должны решить украинскую проблему с Россией", - пояснил он. Хотя Ближний Восток тоже является "большим приоритетом", ситуация там "менее сложная", чем в Украине, заявил Дональд Трамп.

Позиция США по Ближнему Востоку

Он упомянул о "сотнях тысяч солдат", погибших в Украине. И эта война, и конфликт на Ближнем Востоке должны быть решены "быстро", так как "много людей умирают". Трехсторонние переговоры в Париже Трамп назвал "хорошей встречей с президентом Зеленским".

Дональд Трамп также повторил свое обещание, что США не будут вмешиваться в дела Сирии после падения режима Башара Асада. "Сирии придется позаботиться о себе самой", - сказал республиканец.

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