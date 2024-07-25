Игры в Париже: главное о спортсменах из РФ

25 июля стартует летняя Олимпиада в Париже с рекордно низким числом спортсменов из России и Беларуси. DW - о том, что важно знать к началу Игр об их участии.

330 спортсменов в Токио, 15 - в Париже: возможно, цифры лучше всего описывают ситуацию российских атлетов на стартующей 25 июля в Париже летней Олимпиаде. Да и для Беларуси ситуация схожая: в 2021 году Минск отправил в Токио 101 спортсмена, в Париже белорусских атлетов будет 17. Что еще важно знать, кроме цифр, мы собрали в одном тексте (здесь - подробно о спортсменах из Беларуси).

Кто поехал из России

Отобрались те, кто выступят в соревнованиях по теннису, велогонкам, гребле на байдарках и каноэ, плавании и прыжках на батуте. Больше всего теннисистов (7), из них самый известный - бывшая первая ракетка мира Даниил Медведев, самая молодая - Мирра Андреева, ей 17, позже всех присоединилась к ним самая опытная - 37-летняя Елена Веснина. В Париж поехал только один пловец, Евгений Сомов, одна прыгунья на батуте - Анжела Бладцева, и по трое гребцов и велосипедистов.

Шансы на медали среди россиян?

Не всегда силен на грунте: какой шанс у Медведева взять медаль в Париже? Фото: Cameron SpencerGetty Images

Оцениваются по-разному, но вероятность есть: та же батутистка Бладцева выиграла Кубок мира в этом году, Андреева хорошо выступала на грунте, да и другая молодая российская теннисистка, Диана Шнайдер, - в хорошей форме. Все гребцы теоретически могли бы претендовать на медали, но там много скорее негативных нюансов, например, отсутствие слаженности в новой паре Алексей Коровашков - Захар Петров.

Какие ограничения действуют для российских и белорусских спортсменов?

Из-за войны, которую Россия при поддержке Беларуси ведет против Украины, Международный олимпийский комитет (МОК) допустил атлетов из РФ и Беларуси с целым рядом ограничений. Право на участие получили только представители индивидуальных видов спорта, сборных команд у этих стран на Играх не будет. Поскольку церемония открытия устраивается для национальных команд, то россиянам и белорусам в параде на открытии принять участие нельзя, можно прийти гостем на трибуну.

В случае победы для медалистов из РФ и Беларуси поднимут флаг зелено-белого цвета, на котором написано "Индивидуальный нейтральный атлет". Будет сыгран специально сочиненный гимн - показывать национальные символы и флаги запрещено. В медальном зачете победы россиян и белорусов учитываться не будут.

Отбор и критика отбора

Как и для всех остальных, условием для поездки на Олимпиаду в Париже было соблюдение антидопинговых правил, но не только. Участники Игр из РФ не должны быть связаны с силовыми органами РФ или российской армией, например, как представители ЦСКА, "Динамо" или приписанные к "Росгвардии" спортсмены. Также отказать должны были спортсменам, публично выразившим поддержку военным действия России против Украины. Проверка была двойной: сначала через международные спортивные федерации, потом через специально созванную комиссию МОК.

Елена Веснина Фото: Alexey Filippov/Sputnik/dpa/picture alliance

Если спортсмен проходил проверку, то от него требовали подписать бумагу о приверженности принципам Олимпийской хартии, и тогда она или он получали официальное приглашение. Приглашений было больше, чем тех, кто в итоге приехал: некоторые не смогли по причине травм и других обстоятельств, а некоторые - потому что от своей квоты отказались спортивные федерации, например, российских дзюдоистов и борцов.

Участие атлетов из России и Беларуси в Играх до сих пор остается крайне спорным. Критики считают, что проверка атлетов была недостаточной, в частности, в прессе ранее разошелся доклад правозащитной организации из Нидерландов Global Rights Compliance, согласно которому ряд отобранных спортсменов все же нарушал выше описанные правила. Например, велосипедистка Алена Иванченко ставила "лайки" ряду провоенных постов в социальных сетях, включая посты, ставящие под сомнение право Украины на существование, а теннисистка Елена Веснина "лайкнула" посты с символом "Z", утверждают авторы доклада.

Две трети россиян и более трети приглашенных белорусских атлетов не соответствовали базовым принципам отбора, пришли к выводу авторы доклада Global Rights Compliance, сообщив, что результаты своего расследования передали в МОК. Там, по их словам, не стали корректировать выбор, а лишь заверили в строгости уже проведенной проверки.

Встретятся ли российские и украинские атлеты между собой?

Против участия россиян в Играх: украинская теннисистка Элина Свитолина Фото: Alastair Grant/AP Photo/picture alliance

Теоретически прямые встречи атлетов из России и Украины возможны - в том же теннисе. Украинские спортсмены возмущены. "Ну, какая справедливость в том, что они участвуют, тогда как участникам из Украины они так сильно помешали", - сказала перед началом игр украинская теннисистка Элина Свитолина. Кто-то был вынужден тренироваться под бомбами, кто-то уехал, а кто-то пошел на фронт. До 500 украинских спортсменов погибли за два с половиной года войны.

Тем не менее на летние Игры в Париж Украина отправила 140 спортсменов. Украинские спортивные власти попросили своих спортсменов избегать совместных фото с российскими, а также договорились с международными спортивными федерациями о том, что украинские спортсмены не будут приветствовать российских на Олимпийских играх в Париже.

В России спортсменам компенсируют потери, а зрителям не покажут игры

Для россиян это уже четвертые подряд Игры, когда они не могут выступать под своим флагом. Российский олимпийский комитет пообещал выплатить компенсации тем спортсменам, которые не поехали в Париж. Речь идет о сумме в 200 миллионов рублей (2,1 миллиона евро), которая будет распределена между 245 атлетами. Олимпиаду не будут показывать по телевизору ни в РФ, ни в Беларуси, но зрители смогут посмотреть трансляции Олимпийских игр в Париже, например, на сайте самого МОК.