  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
СпортРоссия

В России впервые за 40 лет не покажут Олимпиаду

Даниил Сотников
13 июля 2024 г.

Права на трансляцию Олимпиады в Париже не купил ни один российский телеканал или стриминговый сервис.

https://p.dw.com/p/4iFHj
Символ Олимпиады в Париже
Символ Олимпиады в ПарижеФото: Michel Euler/AP Photo/picture alliance

В России впервые за 40 лет не покажут Олимпийские игры - из-за недопуска российских спортсменов права на трансляцию Олимпиады в Париже - 2024 не купил ни один канал или стриминговый сервис, пишет портал Sports.ru в субботу, 13 июля.

Последний раз Олимпийские игры в России не показывали, когда СССР бойкотировал Игры-1984 в Лос-Анджелесе. Все последние Олимпиады трансляцию делили между собой "Матч ТВ", "Первый канал" и каналы, входящие в ВГТРК. При этом нейтральный статус спортсменов на Играх в Пхенчхане в 2018 году, Токио в 2020 или Пекине в 2022 году не становился помехой для трансляций, напоминает sports.ru.

В этот раз, по информации портала, "было принято политическое решение, что в нынешних реалиях показывать Олимпиаду без флага и гимна на "Первом" и "России-1" нельзя". Переговоры о покупке прав на трансляцию соревнований вели "Матч ТВ" и холдинг VK. Контракты так и не были заключены.

По информации издания "Комсомольская правда", причиной стал арест по обвинению в мошенничестве Петра Макаренко - главы компании "Телеспорт", которая владеет правами на телетрансляцию Олимпийских игр. В итоге прав на трансляцию не купили и стриминговые сервисы Okko и Wink.

Допуск нейтральных спортсменов из РФ и Беларуси к Играм

В декабре 2023 года МОК постановил, что атлеты из России и Беларуси будут допущены к соревнованиям лишь в нейтральном статусе, без флагов своих стран и иной национальной атрибутики. Участвовать в Играх не смогут спортсмены, которые активно поддерживают российское вторжение в Украину, а также связаны с российской или белорусской армией, силовыми структурами и органами безопасности этих стран.

В Олимпийском комитете России (ОКР) назвали эти условия "несправедливыми", но указали, что ОКР не пойдет "по пути бойкота". По последним данным, разрешение МОК выступить на Олимпиаде в Париже получили 27 российских спортсменов.

Федерация дзюдо России уже заявила, что не отпустила четырех допущенных атлетов на Олимпиаду, поскольку еще 13 человек не были допущены. В Федерации спортивной борьбы России также решили отказаться от участия в Играх.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Украинские беженцы в ФРГ протестуют против возможного допуска россиян на Олимпиаду в Париже, 22 марта 2023 года

Отстранения и бойкоты Олимпиад: как политика вмешивается в спорт

Отстранения и бойкоты Олимпиад: как политика вмешивается в спорт

Более 35 стран намерены не допустить участия спортсменов из России и Беларуси в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Как политика оказывала влияние на олимпийское движение - в фотогалерее DW.
Спорт9 апреля 2023 г.12 фото
external

Болеть ли за спортсменов из Беларуси на Олимпиаде в Париже? Обсуждают Навоша и Снытина. Сварка-шоу

Болеть ли за спортсменов из Беларуси на Олимпиаде в Париже? Обсуждают Навоша и Снытина. Сварка-шоу

На Евро-2024 белорусы болеть за своих не могут - сборная в Чемпионате Европы не участвует. Но белорусские спортсмены все-таки поедут на другое главное спортивное мероприятие этого лета - Олимпиаду в Париже. Будем ли болеть за наших, даже если они остаются в системе и выступают под нейтральными флагами? Объединяет ли сегодня белорусов спорт?
Спорт21 июня 2024 г.44:00 мин.
external

Олимпиада в Париже: кого заставили уехать. Гренландия судится с Данией. Европа в фокусе

Олимпиада в Париже: кого заставили уехать. Гренландия судится с Данией. Европа в фокусе

Незадолго до Олимпийских игр Париж стремится к созданию идеальной картинки спортивного праздника. И в этой связи здесь остро встал вопрос о том, как поступать с беженцами и бездомными людьми. Было решено сделать мигрантов, бездомных и проституток "невидимыми", полиция насильно вывезла их из центра Парижа. Гуманитарные организации обвиняют власти в "социальной зачистке" города.
Политика13 июня 2024 г.26:00 мин.
Показать еще