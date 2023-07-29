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Федерация фехтования отменит обязательное рукопожатие

Евгений Жуков
1 ч. назад

Международная федерация фехтования намерена отменить правило обязательного рукопожатия после поединка, пишет La Repubblica. Это позволит украинцам не приближаться к россиянам, отмечает издание.

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Украинская саблистка Ольга Харлан на чемпионате мира по фехтованию
Украинская саблистка Ольга ХарланФото: Tadashi Miyamoto/AFLOSPORT/IMAGO

После скандала вокруг дисквалификации украинской саблистки Ольги Харлан на чемпионате мира в Милане и ее приостановки Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение отменить требование рукопожатия соперников по окончании поединков. Об этом в пятницу, 28 июля, пишет итальянская газета La Repubblica, отмечая, что после приостановки дисквалификации украинская спортсменка, предлагавшая своей российской сопернице приветствие в виде скрещения клинков, а не рукопожатия, будет допущена к участию в командном турнире мира.

По данным издания, традиционное рукопожатие после поединков будет разрешено заменять приветствием на расстоянии. "Это позволит украинцам не приближаться к россиянам, даже если они выступают в нейтральном статусе", - отмечает газета.

Конфликт между Ольгой Харлан и российской спортсменкой

Ольга Харлан встречалась в 1/32 финала индивидуального турнира на чемпионате мира с выступающей под нейтральным флагом россиянкой Анной Смирновой. Поединок завершился победой украинской спортсменки со счетом 15:7. Россиянка пошла в сторону Харлан, чтобы, вероятно, пожать ей руку. Харлан предложила сопернице альтернативный вариант - скрещение клинками на вытянутой руке, - принятый FIE во время пандемии COVID-19.

По словам главного тренера сборной Украины по фехтованию Натальи Конрад, это "ковидное правило" действовало еще до 26 июля. Уведомление об отмене этого протокола, по словам Конрад, никто не получил.

Смирнова отклонила предложение Харлан завершить бой скрещением клинков на вытянутой руке и настаивала на рукопожатии. В итоге украинская спортсменка ушла с фехтовальной дорожки, а Смирнова отказалась ее покидать и блокировала дорожку более 50 минут. FIE дисквалифицировала Харлан. Федерация фехтования Украины подала апелляцию, назвав решение о дисквалификации незаконным, после чего исполком FIE приостановил дисквалификацию украинской спортсменки.

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт опубликовал копию письма от Международного олимпийского комитета (МОК) , в котором говорится, что Харлан выделят дополнительную квоту на Олимпиаду в Париже, если она не сможет отобраться на Игры из-за утраченных баллов в результате дисквалификации с чемпионата мира.

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