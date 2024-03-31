Мэр Парижа против участия России и Беларуси в Олимпиаде-2024

"Я хочу сказать российским и белорусским атлетам, что им не будут рады в Париже", - заявила Анн Идальго. Она пообещала, что Париж поддержит украинских спортсменов во время Олимпиады.

Мэр Парижа Анн Идальго выступила против участия спортсменов из России и Беларуси в Олимпийских играх, которые пройдут в столице Франции летом, сообщила парижская газета Le Monde вечером в субботу, 30 марта. "Я хочу сказать российским и белорусским атлетам, что им не будут рады в Париже", - заявила Идальго во время визита в Киев 28 марта. Ранее об этом заявлении мэра Парижа не сообщалось.

Анн Идальго добавила, что Париж поддержит украинских спортсменов во время Олимпиады. "Париж примет вас как героев, вы будете чувствовать себя в Париже как дома", - пообещала она.

Газета Le Monde отмечает, что хотя Идальго не имеет полномочий принимать решений касательно участия спортсменов в Олимпиаде, ее слова, несомненно, вызовут раздражение у российских властей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Идальго, уже предложила "подобрать какую-нибудь французскую продукцию, которая широко представлена сейчас в России, и заявить, что ей будут не рады".

Анн Идальго изменила свою позицию

Еще в январе прошлого года Анн Идальго заявляла, что поддерживает участие спортсменов из России и Беларуси в Олимпиаде под нейтральным флагом, но уже спустя несколько недель, отмечает Le Monde, парижская градоначальница изменила свою позицию, заявив, что нейтрального флага не существует. Она подчеркнула, что во Франции не собираются чествовать страну, которая нападает на другую.

Международный олимпийский комитет (МОК) в декабре 2023 года решил, что в рамках санкций, наложенных на РФ и Беларусь в связи с войной в Украине, атлеты из России и Беларуси, выступающие в индивидуальных видах спорта, смогут участвовать в Играх в Париже в нейтральном статусе. МОК в марте квалифицировал 12 российских и семерых белорусских спортсменов для участия в Олимпиаде. Всего в Играх смогут принять участие до 54 спортсменов из России и до 28 атлетов из Беларуси. Некоторые российские спортсмены уже заявили о нежелании участвовать в Играх в нейтральном статусе.

Летняя Олимпиада в Париже будет проходить с 26 июля по 11 августа. Паралимпийские игры назначены на 28 августа - 8 сентября.

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