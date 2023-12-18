Российские спортсмены на Олимпиаде в Париже. Все в руках МОК

МОК решил, что cпортсмены из России и Беларуси при выполнении ряда условий могут выступить на Олимпиаде-2024 в Париже. В Украине считают, что среди атлетов РФ нет тех, кто достоин нейтрального статуса.

Нельзя позволить российскому тхэквондисту, олимпийскому чемпиону, чемпиону мира и двукратному чемпиону Европы Владиславу Ларину участвовать в летних Олимпийских играх 2024 в Париже, заявил в эксклюзивном интервью DW и. о. министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

По его выражению, Ларин, "собиравший деньги для российской армии и выступавший в пропагандистских видео", является "примером соучастия российских спортсменов и российских оккупантов" (в войне в Украине. - Ред.). "Даже если спортсмены никак не выражают свое мнение о войне, они выражают молчаливую солидарность с убийцами", - добавил Бедный.

Владислав Ларин, победитель Олимпиады в Токио, в видеоролике призывал жителей своего родного региона жертвовать деньги на медикаменты и боеприпасы для российской армии. "Друзья, давайте держаться вместе и помогать тем, кто защищает нашу родину", - заявил Ларин в видеообращении.

За это Всемирная федерация тхэквондо на три месяца отстранила 28-летнего спортсмена от участия в своих соревеованиях. По истечении этого срока Ларин выиграл турнир серии Гран-при в Китае. В марте будущего года в Болгарии пройдет отбор участников на Олимпиаду. Россиянин, вероятно, сможет успешно пройти квалификацию и обеспечить себе путевку на Игры в Париже.

В России нет нейтральных атлетов?

Международный Олимпийский комитет (МОК) хочет допустить спортсменов из России и Беларуси, которые не связаны с силовыми структурами их стран и не поддерживали войну РФ против Украины, до летней Олимпиады в Париже, но в статусе нейтральных атлетов (IOA) - без национального флага и гимна и только в индивидуальных видах.

По оценке Матвея Бедного, каждый "нейтральный" российский спортсмен все равно является "инструментом пропаганды" РФ. "Если одна страна развязала самую крупную войну в Европе с момента Второй мировой и пытается разрушить другую страну, то называть этих людей (спортсменов. - Ред.) нейтральными означает поддерживать убийства", - заявил Бедный в интервью DW.

Матвей Бедный Фото: Ukrainian Ministry of Youth and Sports

Во всех своих последних заявлениях МОК пытался говорить о "мирной миссии" Олимпийских игр. В начале этого месяца руководство организации провело целый ряд заседаний и консультаций, чтобы принять решение относительно спортсменов из РФ и РБ. Шейк Сиссе, представитель атлетов во Всемирной федерации тхэквондо, во время телефонной конференции с представителями спортсменов в других международных спортивных федерациях, приветствовал возвращение Владислава Ларина к соревнования. Это соответствует "духу Олимпийских игр", подчеркнул ивуарский тхэкондист, выигрывший Олимпиаду-2016 года.

Для Владислава Гераскевича, украинского скелетониста, который выступает за полное отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований, такие высказывания кажутся смешными. "Если им разрешат участвовать в Олимпийских играх, будет ли на соревнованиях царить дух мира и дружбы? Или Олимпийские игры и все спортсмены будут вовлечены в военную пропаганду? Хотим ли мы, чтобы олимпийское движение было связано с терроризмом? Допуск этих спортсменов станет свидетельством глубокого раскола в вопросе ценностей, которые мы разделяем", - заявил DW Гераскевич.

МОК обещает двойные проверки

Случай с тхэквондистом Лариным очерчивает проблему, с которой МОК столкнется в преддверие Олимпийских игр в Париже. Даже если российских и белорусских атлетов федерации тех видов спорта, в которых они выступают, допустят до соревнований в нейтральном статусе, остается открытым вопрос, связаны ли такие спортсмены с продолжающейся войной России с Украиной.

Чтобы удостовериться в том, что выполнены все его критерии допуска, МОК заверяет, что в своих действиях будет опираться не только на информацию, предоставленную федерациями, но и на "собственную оценку", которая будет дана каждому "нейтральному атлету", прошедшему квалификацию на Олимпиаду.

Владислав Ларин Фото: Javier Soriano/AFP/Getty Images

Пресс-секретарь МОК в ответ на запрос DW заявил, что организация проведет свою проверку "дополнительно" к мерам, принятым международными федерациями. Конкретные случаи представитель МОК комментировать не стал: "Мы позаботимся об этом, когда дело дойдет до нас".

В свою очередь, в России назвали критерии допуска ее спортсменов на Олимпиаду в Париже, озвученные МОК, "неприемлемыми". Президент РФ Владимир Путин в четверг, 14 декабря, в ходе прямой линии с россиянами и журналистами не исключил возможность отказа Москвы от участия в летних Играх в Париже в 2024 году из-за принятых МОК ограничений. При этом Путин уточнил, что решение о поездке на Олимпиаду остается за Минспорта и Олимпийским комитетом России (ОКР).

Ограниченное число спортсменов с "нейтральным" статусом

По данным МОК, для участия в Олимпиаде в Париже пока квалифицировались лишь шесть российских спортсменов, в том числе четыре борца. Два из них - олимпийские чемпионы Заурбек Сидаков и Заур Угуев, которых также обвиняют в поддержке российского вторжения в Украину из-за их участия в 2022 году в митинге в Москве в поддержку политики властей РФ в отношении Украины.

Международная федерация греко-римской, вольной и женской борьбы (United World Wrestling, UWW) заявила в сентябре Associated Press, что участие в таком мероприятии, как в Москве, этих спортсменов "происходило не по их собственной воле". Украинский скелетонист Гераскевич называет это еще одним примером того, как федерация не придерживается "слабых нормативов МОК".

Поскольку лишь отдельные спортсмены, а не команды из России и Беларуси допущены до участия в Играх 2024 года, МОК исходит из того, "что в Париже выступит очень ограниченное число" таких атлетов в нейтральном статусе. По разным оценкам, в итоге их будет нескольких десятков, что намного меньше300 спортсменами из России, которые в таком же статусе 2021 году принимали участие в предыдущей Олимпиаде в Токио.

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