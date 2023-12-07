Киев критикует идею допуска россиян на Олимпиаду 2024 года

МОК поступит ответственно, если запретит россиянам прятаться под нейтральным флагом и "не позволит России использовать спорт для военной пропаганды", заявил министр спорта Украины.

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный раскритиковал предложение допустить спортсменов из России и Беларуси в нейтральном статусе на Олимпиаду 2024 года, высказанное рядом национальных олимпийских комитетов и спортивных федераций на прошедшем 5 декабря в Лозанне на Олимпийском саммите. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства в четверг, 7 декабря.

Министр выразил надежду, что Международный олимпийский комитет (МОК) поступит ответственно и запретит представителям РФ и Беларуси прятаться под нейтральным флагом, "не позволит России использовать спорт для военной пропаганды". Он отметил, что Россия - единственная страна в мире, которая трижды нарушала принцип олимпийского перемирия - в 2008, 2014 и 2022 годах.

По словам министра, украинцы уважают принцип нейтральности, но нейтральность возможна только в мирное время. Когда идет война, и одна нация убивает другую нацию, тогда "нейтральность" становится безответственностью, сказал он.

Министр: Допуск к соревнованиям после отказа от паспорта РФ

Единственная возможность, которая, как заявил Бедный, имеется у российских спортсменов, чтобы поучаствовать в Олимпийских играх, - отказ от российского паспорта. "Это единственный возможный способ сегодня для атлета доказать, что спортивные достижения являются его основным приоритетом, и он не берет на себя долю ответственности за убийства украинцев", - подчеркнул он. При этом глава Минспорта добавил, что Украина поддерживает решение Исполкома МОК разрешить спортсменам, ранее участвовавшим в соревнованиях за РФ, изменить гражданство.

В случае допуска спортсменов из России вряд ли можно было бы рассчитывать на участие украинских атлетов. "С моральной точки зрения трудно соревноваться с теми, кто хочет тебя убить - не в переносном, а в прямом смысле", - сказал Бедный. По его утверждению, украинские спортсмены постоянно подвергаются провокациям со стороны россиян.

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