МОК допустил шестерых россиян до Олимпиады в Париже

МОК изменил данные о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. В Играх смогут участвовать шесть атлетов из РФ и пять из Беларуси в нейтральном статусе.

Международный олимпийский комитет (МОК) изменил информацию о нейтральных спортсменах из России, допущенных на Олимпиаду в Париже в 2024 году. Об этом сообщают информационные агентства в четверг, 14 декабря. В сообщении, первоначально опубликованном на сайте МОК 8 декабря, теперь говорится о шести россиянах и пяти белорусах (поправки были внесены 13 декабря). Ранее сообщалось о восьми индивидуальных нейтральных спортсменах из России и о трех из Беларуси.

"Среди 4600 спортсменов со всего мира, которые на данный момент прошли квалификацию на Париж-2024, есть только 11 индивидуальных нейтральных спортсменов (шесть с российским паспортом плюс пять с белорусским паспортом)", - говорится в сообщении.

Спортсменов не допустят на Игры, если они поддерживают войну против Украины

МОК подчеркнул, что атлеты из России и Беларуси могут выступить только в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов, команды до соревнований допущены не будут. Кроме того, спортсменов и работающий с ними персонал не допустят на Олимпиаду, если они активно поддерживают российскую агрессию против Украины или числятся в армии или органах безопасности своих стран.

На Олимпиаде спортсменам будет запрещено использовать флаг, гимн, цвета и любые другие идентификаторы России или Беларуси. Официальные лица из этих стран не смогут посетить Игры.

Еще одним условием является обязанность этих спортсменов - пройти проверку на допинг и подписать обновленные условия участия, которые включают в себя обещание уважать Олимпийскую хартию.

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