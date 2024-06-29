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Федерация дзюдо РФ не отпустила атлетов на Игры в Париже

Кирилл Шестаков
29 июня 2024 г.

Четыре российских дзюдоиста, ранее допущенных к Олимпиаде, не примут в ней участие, объявила Федерация дзюдо России. Решение "единогласно" принял президиум организации.

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Олимпийский символ на Эйфелевой башне в Париже
Олимпийский символ на Эйфелевой башне в Париже Фото: Thomas Padilla/AP/dpa/picture alliance

Четыре российских дзюдоиста, допущенных Международным олимпийским комитетом к летним Олимпийским играм в Париже, не будут принимать в них участие, заявила в пятницу, 28 июня, Федерация дзюдо России. Отказ от сореваний она объяснила тем, что МОК допустил к Играм "всего четырех" из 17 спортсменов, набравших олимпийский рейтинг.

"В данной ситуации президиум Федерации дзюдо России принял единогласное решение - сборная команда России по дзюдо не примет унизительные условия и не выступит на Играх в Париже в составе, предложенном чиновниками из Международного олимпийского комитета", - говорится в заявлении. Там же утверждается, что "назрела необходимость реформирования МОК".

Приглашения на летнюю Олимпиаду, которая пройдет с 26 июля по 11 августа, получили дзюдоисты Валерий Ендовицкий, Махмадбек Махмадбеков, Элис Старцева и Дали Лилуашвили. В то же время, как отмечало государственное информагентство ТАСС, в олимпийских списках не было "ряда лидеров" российской сборной - чемпиона мира Инала Тасоева и бронзового призера Олимпиады в Токио Мадины Таймазовой. 

Допуск нейтральных спортсменов из РФ и Беларуси к Играм

В декабре 2023 года МОК постановил, что атлеты из России и Беларуси будут допущены к соревнованиям лишь в нейтральном статусе, без флагов своих стран и иной национальной атрибутики. Участвовать в Играх не смогут спортсмены, которые активно поддерживают российское военное вторжение в Украину, а также связаны с российской или белорусской армией, силовыми структурами и органами безопасности этих стран.

В Олимпийском комитете России (ОКР) назвали эти условия "несправедливыми", но указали, что ОКР не пойдет "по пути бойкота".

По последним данным, разрешение МОК выступить на Олимпиаде в Париже получили 27 российских спортсменов.

 

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