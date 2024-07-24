Кто едет на Олимпиаду из Беларуси, и ждать ли медали?

На летних Олимпийских играх в Париже выступят 17 атлетов из Беларуси. Спортсмены допущены к соревнованиям в нейтральном статусе. Что о них известно?

На Олимпиаду в Париж из Беларуси поедут только 17 спортсменов - меньше, чем когда бы то ни было. Они выступят в 10 видах спорта: греко-римской и вольной борьбе, велоспорте, академической и гребле на байдарках и каноэ, плавании, прыжках на батуте, пулевой стрельбе, тяжелой атлетике и тхэквондо.

Еще 7 спортсменов, в том числе теннисистки Арина Соболенко и Виктория Азаренко, были допущены Международным олимпийским комитетом (МОК), но отказались от участия в Играх. Все спортсмены из РБ будут выступать в нейтральном статусе - без флага, гимна и участия в церемонии открытия.

Но насколько на самом деле они "нейтральны"? Как относятся к войне в Украине и режиму Александра Лукашенко? На какие медали может рассчитывать Беларусь? В чьи сборные попали белорусские атлеты в изгнании?

Белорусские спортсмены предпочитают молчать

Белорусов, как и россиян, на Олимпиаду отбирала комиссия МОК по проверке нейтрального статуса спортсменов. По словам менеджера Белорусского фонда спортивной солидарности (BSSF/Belarusian Sport Solidarity Foundation) Анатолия Котова, хоть она и "неплохо поработала", все же в "нейтральности" некоторых атлетов, получивших пропуск на Игры, есть сомнения.

Штаб-квартира МОК в Лозанне Фото: Laurent Gillieron/KEYSTONE/picture alliance

К примеру, не понятно, что делать со спортсменами, которые уволились из Вооруженных Сил РБ только после рекомендаций МОК о недопуске к соревнованиям участников, которые имеют связи с российскими или белорусскими армией и силовыми структурами.

Котов также отмечает, что узнать, каких взглядов на самом деле придерживаются атлеты из РБ довольно сложно, потому что многие предпочитают просто молчать: "Нет каких-то публичных фото, публичных заявлений, большинство спортсменов даже свои профили в социальных сетях закрыли, чтобы было сложно проверить, что они думают, как высказывались насчет войны и связей с белорусским государством".

Между тем, в начале июля 2024 года Украина обратилась в МОК с "доказательствами поддержки войны" российскими и белорусскими атлетами, допущенными на Олимпийские игры. Речь, идет о пяти представителях Беларуси.

Что о белорусских спортсменах выяснила Украина?

В частности говорится, что Дарья Чуприс, выступающая в пулевой стрельбе, является членом Спортивного комитете Вооруженных сил (СК ВС) Беларуси. Батутист Иван Литвинович, завоевавший золото на Олимпиаде в Токио, призывал голосовать на референдуме в 2022 году за изменение Конституции РБ, участвовал в мероприятии вместе со старшим сыном Александра Лукашенко Виктором, ставил лайки под постами с Владимиром Путиным. Тхэквондист Георгий Гурциев, по данным украинской стороны, оставлял комментарии под "провоенными и антиукраинскими постами" тренера сборной РФ по тхэквондо Болата Изутдинова.

Теннисистка Арина Соболенко могла, но не захотела ехать в Париж Фото: Alessandra Tarantino/AP Photo/picture alliance

Пловчиха Анастасия Шкурдай также "является частью белорусской армии", кроме того, была на пропагандистском мероприятии с участием председателя Брестского облисполкома Юрия Шулейко, который находится под западными санкциями из-за поддержки войны против Украины. Велогонщица Анна Терех "поделилась пропагандистским постом и фото Виктора Лукашенко". О Терех также известно, что в 2020 году она подписала письмо в поддержку Александра Лукашенко.

В свою очередь, спортивный портал Tribuna.com, признанный в РБ экстремистским, сообщал, что гребец Евгений Золотой по документам также относился к Спортивному комитету ВС, а серебряный призер Токио-2021, борец Магомедхабиб Кадимагомедов числился в обществе "Динамо", связанном с белорусским силовиками.

Менеджер BSSF: "Сложно говорить о каких-то серьезных медальных перспективах"

По мнению Анатолия Котова, если спортсменам из РБ удастся на Олимпиаде завоевать одну или две медали, это будет "большая идеологическая победа" режима Лукашенко. "Есть, наверное, надежды (у властей РБ - Ред.), что можно будет с этого, на самом деле очень позорного положения, в котором оказался белорусский спорт и олимпийская сборная в частности, какие-то идеологические плюшки еще вынести", - рассуждает Котов.

Большинство соревнований будут проходить в центре Парижа Фото: Blondet Eliot/ABACA/imago

Однако, по словам собеседника, "сложно говорить о каких-то серьезных медальных перспективах", когда большинство белорусских спортсменов "были лишены участия в международных соревнованиях, за исключением СНГ или российских стартов". Менеджер BSSF предполагает, что шансы на медали у белорусов могут быть в плавании и прыжках на батуте.

Журналист Tribuna.com Дмитрий Руто также считает, что на медали могут претендовать белорусские пловцы Илья Шиманович и Анастасия Шкурдай, а при удачной жеребьевке - бронзовый медалист Чемпионата Европы 2024, борец Абубакар Хаслаханов.

Шансы оказаться в финале есть у Дарьи Чуприс и Александры Петровой, выступающих в пулевой стрельбе, но при условии, что они "не испугаются и с нервами справятся".

Будут ли в Париже независимые белорусские спортсмены?

Что касается спортсменов из Беларуси, не поддерживающих власть в РБ и вынужденных из-за этого покинуть страну, их на Олимпиаде в Париже будет двое.

Бегунья Кристина Тимановская будет выступать за Польшу Фото: Aleksandra Szmigiel/REUTERS

Бегунья Кристина Тимановская, которая во время Олимпиады в Токио отказалась возвращаться в Минск и получила убежище в Польше, будет представлять на Играх эту страну. Тимановская участвует в беге на 200 метров и эстафете 4 на 100 метров. Руто считает, что шансов на медаль у белоруски больше в эстафете.

Также за Польшу выступает прыгунья в высоту Мария Жодик. "Она сейчас первый номер в Польше, реальный претендент на медали", - говорит о спортсменке Руто.

Анатолий Котов с сожалением отмечает, что не удалось продвинуть идею об участии в Олимпиаде полностью "нейтральных" спортсменов с белорусскими корнями. По его словам, можно было собрать четыре-пять человек, и "это была бы гордость для свободной Беларуси".

Собеседник считает, что для этого был нужен "довольно серьезный международный консенсус", которого не удалось достичь, когда МОК принимал принципиальные решения в связи с войной в Украине.