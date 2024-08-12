Итоги Олимпиады в Париже: фестиваль спорта и многообразия

33-е летние Олимпийские игры вошли в историю. Около 10 500 спортсменов боролись за медали в 32 видах спорта в Париже в течение двух недель. Впервые в истории Игр в соревнованиях участвовало столько же женщин-спортсменов, сколько и мужчин. Своего восторга Олимпиадой не скрывал и главный спортивный функционер, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах (Thomas Bach). "Олимпийские игры 2024 года в Париже - это история любви. Спортсмены, зрители во Франции и во всем мире были влюблены в Игры и друг в друга", - сказал на своей заключительной пресс-конференции глава МОК.

Бриттни Грайнер стала в Париже трехкратной олимпийской чемпионкой Фото: Richard Ellis/UPI/newscom/picture alliance

Самой успешной страной на этой Олимпиаде стали США. В неофициальном медальном зачете с 40 золотыми, 44 серебряными и 42 бронзовыми медалями американцы буквально в последний момент обошли Китай (40, 27, 24). Решающую золотую медаль американской команде принесла женская сборная по баскетболу, обыгравшая в финальном матче хозяек турнира (со счетом 67:66). В составе команды свою третью золотую олимпийскую медаль получила Бриттни Грайнер, которую в 2022 году приговорили в РФ к девяти годам колонии по делу о контрабанде наркотиков, а позже обменяли на российского торговца оружием Виктора Бута, известного как "Торговец смертью". "Я не думала, что буду здесь. Буду здесь выигрывать золото для своей страны, представляя, как моя страна боролась за меня. Эта золотая медаль будет занимать особое место среди двух других, которые мне посчастливилось выиграть", - сказала спортсменка после финала.

Впечатляющая и вызвавшая споры церемония открытия

Обычно по завершению Игр редко кто говорит о церемонии открытия. Но только не в Париже. Грандиозное шоу, созданное под руководством Тома Жолли, было фейерверком творчества. Более 10 тысяч спортсменов участвовали в традиционном параде сборных, находясь в лодках, проплывающих по Сене - такое происходило впервые в истории Игр. В церемонии открытия приняли участие такие суперзвезды, как Леди Гага и Селин Дион. А олимпийский огонь поднялся в ночное небо Парижа на воздушном шаре - копии старинного монгольфьера, изобретенного в 1783 году французами Жозеф-Мишелем и Жак-Этьенном Монгольфье.

Несмотря на восторженные отзывы со всего мира, Жолли получил несколько угроз за то, что, якобы, высмеял знаменитую картину "Тайная вечеря" в сцене с участием танцовщиц, драг-квин и обнаженного мужчины, переодетого в греческого бога Диониса. Постановщик шоу отверг все обвинения.

Невероятная атмосфера спортивного праздника

Восторженные зрители превращали почти все олимпийские соревнования в праздник. Особенно, когда выступали французские спортсмены. Например, когда в водных состязаниях участвовал звезда французского плавания Леон Маршан, шум, создаваемый 17 тыс. зрителей на арене La Défense был сопоставим с ликованием по поводу гола на футбольном стадионе.

Болельщик сборной Латвии на матче своей команды Фото: Angelika Warmuth/REUTERS

После Игр в Токио, прошедших на фоне пандемии коронавирусной инфекции, стало понятно, что люди соскучились по свободному доступу к олимпийским состязаниям. Никогда еще на Олимпиаду не продавалось столько билетов, сколько в Париже: почти девять миллионов. Безопасность во время Игр обеспечивали более 50 тыс. полицейских, жандармов и солдат национальной армии. А достопримечательности Парижа и его окрестностей, такие как Эйфелева башня, базилика Сакре-Кёр и Версальский дворец, стали впечатляющими декорациями для соревнований. Французам удалось нарисовать позитивную картину "Парижа, того, чем мы являемся вместе, этого особенного народа, французов, на который всегда смотрят с удивлением и легким восхищением из-за границы", сказаламэр Парижа Анн Идальго.

Проблемы и скандалы во время Олимпиады

Ничто другое не обсуждалось в Париже так бурно и долго, как плохое качество воды в Сене, и участие в женском боксерском турнире спортсменки из Алжира Иман Хелиф и Тайваня Линь Юйтин.

Соревнования триатлонистов все-таки прошли в Сене Фото: IAIN MCGREGOR/Imago Images

Мужской триатлон пришлось перенести на один день, потому что в воде Сены было обнаружено повышенное количество кишечной палочки. Вкус реки "на самом деле вполне нормальный", - сказала немецкая триатлонистка Нина Эйм (Nina Eim), после соревнований, включая плавание в Сене. После этого заболели спортсмены из Бельгии, Швейцарии и Норвегии, но явной связи с плаванием в реке выявлено не было.

Участие в Играх Хелиф и Линь вызвало гендерные споры. После того, как первая соперница Хелиф, итальянка Анджела Карини отказалась продолжать бой спустя 46 секунд, заявив, что ее никогда в жизни так сильно не били, в социальных сетях разгорелись жаркие дискуссии о праве алжирской спортсменки на участие в соревнованиях, сопровождающиеся потоком дезинформации и травлей.

Несмотря на то, что Международная боксерская ассоциация (IBA), руководимая ставленником российского президента Владимира Путина, дисквалифицировала Хелиф и Линь, отстранив их от участия в чемпионате мира 2023 года, якобы из-за проваленного гендерного теста, МОК защитил их право на участие в Олимпиаде. По мнению МОК, обе спортсменки являются женщинами, а не мужчинами. В итоге, обе они завоевали золотые медали в своих весовых категориях.

Суперзвезды Игр в Париже

Пловец Леон Маршан стал новым национальным спортивным героем Франции. 22-летний спортсмен оказался самым успешным участником Игр, завоевав четыре золотые медали в личном первенстве и бронзовую медаль в эстафете. "У меня такое чувство, что мои успехи изменили Париж на целую неделю. Олимпийские игры были невероятными. Все следили за спортом, а это большая редкость, и это очень важно для нас, спортсменов", - заявил пловец в интервью DW.

После выступления в Париже Симона Байлз стала самой успешной гимнасткой в истории Фото: Anadolu/picture alliance

Суперзвезда американской гимнастики Симона Байлз, которая в 2021 году в Токио испытывала проблемы с психическим здоровьем и впоследствии не выступала более полутора лет, добилась впечатляющих результатов, вернувшись на олимпийскую арену: три золотые медали, в том числе в многоборье, и одна серебряная. По количеству медалей - 30 на чемпионатах мира и 11 на Олимпийских играх - 27-летняя спортсменка является самой успешной гимнасткой всех времен.

Самый зрелищный мировой рекорд Игр установил прыгун с шестом Арман Дюплантис, защитивший свой титул в Токио: 24-летний швед, уже выиграв соревнования, с третьей попытки взял высоту 6,25 метра, установив новый олимпийский и мировой рекорд.

Достижения спортсменов с постсоветского пространства

Среди постсоветских стран лучший результат показали спортсмены Узбекистана - 8 золотых, две серебряных и 3 бронзовых медали позволили команде занять 13-е место в неофициальном зачете. На одну медаль меньше (3, 5,4) у сборной Украины. Это лучший результат, показанный спортсменами страны, уже более 900 дней отражающей российскую военную агрессию, за последние 12 лет.

Фехтовальщица Ольга Харлан с подругами по команде принесла Украине золото Парижа Фото: Andrew Medichini/AP/dpa/picture alliance

Именно полномасштабное вторжение РФ в Украину в феврале 2022 года стало причиной того, что российские и белорусские спортсмены были допущены на Игры только в нейтральном статусе. В итоге в Париж приехали 15 россиян, на счету которых одна серебряная медаль в женском теннисе. В Играх приняли участие также 17 белорусских спортсменов, завоевавших одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль. Золотые медали в Париже завоевали также спортсмены Грузии (3), Азербайджана (2) и Казахстана (1).

Как выступила Германия

По сравнению с Играми 2021 года, немецкие спортсмены завоевали на две золотые медали (12) больше, чем в Токио. Однако команда получила меньше медалей - 33 против 37 три года назад. С четырьмя золотыми медалями Германия стала самой успешной страной в конных видах спорта на Играх в Париже. Наездница Изабель Верт (Isabell Werth) одержала восьмую олимпийскую победу в своей карьере, став лучшей немецкой спортсменкой летних Олимпийских игр за все время. Немецкие спортсмены также выступили значительно лучше, чем в Токио, в командных видах спорта. Женская команда по баскетболу 3х3 завоевала золото. Дуэт пляжных волейболистов Нильс Элерс (Nils Ehlers) и Клеменс Виклер (Clemens Wickler) порадовали серебряной медалью. Серебро также уже немецких гандболистов и мужской команды по хоккею на траве. Тем не менее лишь десятое место в неофициальном командном зачете, занятое немецкой сборной - худший результат с 1952 года.