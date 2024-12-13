Миротворческая миссия для Украины: это реально?

Одной из тем обсуждения во время встречи президента Франции Эмманюэля Макрона с польским премьером Дональдом Туском в четверг, 12 декабря, в Варшаве должна была стать возможность размещения в Украине миротворческой миссии в случае перемирия с Россией. Об этом накануне сообщили сразу несколько европейских СМИ. И хотя Туск во время совместной пресс-конференции с Макроном после встречи сказал, что планов участия Польши в такой миссии на данный момент нет, он одновременно подтвердил, что политики говорили об этой теме, но деталей не назвал.

В то же время Макрон, выступая перед журналистами, не стал прямо говорить о потенциальной миротворческой миссии. Он лишь подчеркнул необходимость установления "долгосрочного мира" и "долгосрочной безопасности", которые нужно достичь совместными усилиями Украины, Соединенных Штатов и Европы. "Длгосрочный мир в Украине означает долгосрочную безопасность в Европе", - сказал французский президент. А такая безопасность, по его словам, невозможна без координации между европейскими странами относительно гарантий безопасности для Украины после того, как удастся завершить войну.

Брюссель и Киев открыты к отправке миротворцев

Тем временем в Еврокомиссии предложили свою помощь в дискуссии о миротворческой миссии в Украине для обеспечения возможного перемирия в Украине. Пресс-секретарь верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики Кайи Каллас отметила в четверг, 12 декабря, что "ЕС готов координировать усилия в этом направлении". В то же время сама Каллас на полях встречи министров иностранных дел ЕС в Берлине отметила, что "не о чем говорить", пока Россия не прекратит войну против Украины. Говоря о возможности отправки солдат в Украину, она сказала, что это "дело каждой европейской страны - решать, привлекать ли солдат и в каком процессе".

В Донецкой области идут тяжелые бои Фото: Maciek Musialek/Anadolu(picture alliance´

В Украине тем временем открыто отнеслись к идее потенциальной миротворческой миссии после завершения войны. Президент Владимир Зеленский в начале недели заявил: "Мы можем подумать и поработать над позицией Эмманюэля", имея в виду французского президента. Такая миссия, по его словам, могла бы гарантировать безопасность Украины во время переходного периода - до вступления в ЕС и НАТО. "Это были бы очень действенные гарантии", - добавил Зеленский.

Миротворческая миссия для Украины в 40 тысяч солдат?

Накануне встречи в Варшаве польское издание Rzeczpospolita сообщило, что Франция якобы имеет довольно конкретное предложение относительно миссии в Украине. Речь, мол, идет о миссии, которая может состоять из пяти бригад (около 40 тысяч солдат), командование одной из которых могла бы взять на себя Польша, цитирует издание эксперта Французского института международных отношений (IFRI) Эли Тененбаума. По информации журналистов, он работает над соответствующим проектом.

Издание Politico написало, что информацию о существовании такого проекта и его обсуждение в четверг в Варшаве подтверждают неназванные дипломат ЕС и французский чиновник. Впрочем, никаких официальных подтверждений этому нет, а запрос DW к Эли Тененбауму на момент публикации этой статьи остался без ответа.

Австрийский военный эксперт Густав Грессель Фото: DW

Австрийский военный эксперт Густав Грессель (Gustav Gressel) убежден, что в дискуссии о миротворческой миссии для Украины возникло недоразумение, а якобы конкретные планы, которые цитируют СМИ, уже неактуальны. По его словам, проект французского института касается ситуации во время войны на Донбассе - то есть периода до 2022 года, когда протяженность фронта составляла 420 километров. "После полномасштабного вторжения России в Украину эта идея, конечно, отпала, и не только потому, что фронт стал намного более протяженным и в Европе нет солдат, чтобы действительно как-то защищать его с помощью постоянных миротворческих войск", - говорит он.

По словам эксперта, увидев, "как Россия ведет себя по отношению к ОБСЕ и мониторинговой миссии ОБСЕ (на Донбассе. - Ред.)", в Европе уже "не питают иллюзий" относительно возможности отправить в Украину миссию с мандатом ОБСЕ или ООН. Ведь для этого нужно будет согласие России и Китая в Совбезе ООН, что является "чрезвычайно маловероятным".

Миссия для Украины в неизвестном формате

Поэтому в каком формате и с каким мандатом должна работать потенциальная миротворческая миссия, пока неизвестно. Макрон впервые об отправке западных солдат в Украину заговорил еще в феврале этого года. Несколько позже он призвал страны ЕС "не быть трусами" и поддерживать Киев, "не ставя себе никаких ограничений".

Впрочем, эта идея не нашла широкой поддержки, но вызвала острую дискуссию на уровне ЕС и НАТО. Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский приветствовал инициативу Макрона, тогда как немецкий канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) категорически ее отверг и неоднократно повторял свою позицию позже. Последний раз - на прошлой неделе, когда привлечение немецких солдат для потенциальной миротворческой миссии в Украине не стала исключать глава немецкого МИД Анналена Бербок (Annalena Baerbock), отвечая на вопросы журналистов.

По словам Густава Гресселя, европейские партнеры говорят не столько о миротворческих войсках в классическом понимании этого слова, сколько скорее о присутствии по типу того, которое западные страны НАТО имеют на территории восточноевропейских союзников - для сдерживания России. "То есть войска, которые будут размещаться в Украине как мера в рамках гарантий безопасности для послевоенной Украины, станут играть ту же роль, как сейчас немецкая бригада, размещенная в Литве", - говорит эксперт. Он отмечает, что это создало бы "совершенно новую ситуацию", ведь Украина не является членом НАТО, а потому непонятно, кто и как должен реагировать, если "Россия решит протестировать и атаковать" эти войска.

Накануне встречи между Макроном и Туском в Варшаве информагентство Reuters со ссылкой на источник среди французских дипломатов сообщало об идее "создания коалиции из пяти-восьми европейских стран, которые зависят не от НАТО, а от двустороннего соглашения с Украиной и полны решимости действовать". На данный момент известно, что потенциальная миссия для Украины в последнее время была темой переговоров между Францией и Великобританией. Кроме того, Эмманюэль Макрон обсуждал эту идею также с лидерами скандинавских и балтийских стран и Польши во время саммита NB8 в Швеции в конце ноября, пишет Rzeczpospolita.

Все взгляды направлены на Дональда Трампа

Пока обозреватели едины в одном: разговоры европейских лидеров направлены на то, чтобы сформировать общий подход к тому моменту, когда на пост президента США вступит Дональд Трамп. Ведь он жаждет "немедленного перемирия" и начала переговоров между Украиной и Россией, как он недавно написал в собственной соцсети Truth Social. Кроме этого, Трамп уже намекнул на возможность сокращения военной помощи Украине и снова пригрозил выходом США из НАТО, если другие члены альянса не увеличат свои оборонные бюджеты.

Дональд Трамп, Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже 7 декабря Фото: Sarah Meyssonnier/POOL/AFP/Getty Images

"Поэтому мы должны очень тесно сотрудничать с американцами и, конечно, с Украиной, чтобы найти путь, который учитывает интересы Украины, ее суверенитет, интересы европейцев и их безопасность", - сказал после встречи с Туском французский президент Макрон. На прошлой неделе он встретился с Трампом в Париже, на встрече присутствовал также Владимир Зеленский.

Как сообщает американское издание Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников США, которые были проинформированы о ходе встречи в Париже, Трамп высказался за то, чтобы европейцы играли главную роль в защите и поддержке Украины. Кроме того, он также выступил за отправку в Украину европейских солдат для обеспечения возможного перемирия, допустив американскую поддержку, но исключив привлечение войск США, отмечает издание.

Проактивная позиция Франции

Среди европейских стран Франция взяла на себя роль лидера и пытается проактивно подготовить план или меры, которые мог бы принять ЕС, чтобы быть наготове, когда Трамп вступит в должность, говорит Густав Грессель. "Но еще ничего не решено. То есть нет четких, расписанных, распланированных в военном плане сценариев, это все еще фаза зондирования", - уточняет эксперт.

Впрочем, главным условием для любых дальнейших планов является окончание активных боевых действий, а это возможно только с согласия России, отмечает Грессель. "Байден тоже хотел перемирия, но не получил его от Путина. Я не вижу со стороны России никаких сдвигов. Пока они захватывают территории, пока они, так сказать, на "победном пути", даже если речь идет о нескольких метрах или сотнях метров в сторону запада, пока это так, я не верю, что Путин согласится на серьезные переговоры", - заключает эксперт.