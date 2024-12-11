Макрон обсудит с Туском миротворцев в Украине после войны

Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве 12 декабря вопрос потенциального размещения миротворческих миссий в Украине после войны, пишут со ссылкой на источники газета Rzeczpospolita и издание Politico в среду, 11 декабря.

Макрон во время недавней встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом сказал ему, что Европа готова активней включиться в процесс переговоров по поводу войны в Украине, рассказал Rzeczpospolita Камиль Гранд - бывший помощник генсека НАТО, работавший при Йенсе Столтенберге до 2022 года. По его мнению, "корейский" сценарий, подразумевающий создание демилитаризованной зоны между Россией и Украиной, - самый реалистичный вариант предоставления Украине гарантий безопасности в случае заморозки боевых действий.

Суть французского предложения - миротворческая миссия, которая гарантировала бы, что Кремль не нарушит возможное прекращение огня и установленную демаркационную линию, пишет газета. По данным издания, такая миссия может состоять из пяти бригад (около 40 тысяч солдат), а Польша могла бы взять на себя командование одной из них.

Зеленский упоминал предложение Макрона

Высокопоставленный польский чиновник заявил Politico, что Варшава была удивлена появившимся предложением Макрона. "Это не формула, которая позволила бы нам принять такое решение", - сказал источник издания, добавив, что вопросы миротворческих миссий должны решаться в рамках ООН или Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а не в ходе двусторонней дискуссии с президентом Франции.

Ранее на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев может рассмотреть предложение Макрона о возможном размещении западных военных в Украине, пока Украина не находится в НАТО.

"Скажу вам откровенно, мы можем подумать и поработать над позицией Эмманюэля. Помните, он предлагал, чтобы какая-то часть войск той или иной страны присутствовала на каких-то территориях Украины, которые гарантировали бы безопасность, пока Украина не в НАТО", - сказал Зеленский на встрече в Киеве с лидером и кандидатом на пост канцлера ФРГ от блока ХДС/ХСС Фридрихом Мерцем (Friedrich Merz).