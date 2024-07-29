Шоу многообразия или кошмарных образов? СМИ об открытии Игр

Церемония открытия Олимпиады в Париже была пропитана олимпийским духом и соответствовала французскому национальному характеру, пишут немецкие СМИ. Хотя и без критики не обошлось. Обзор прессы - у DW.

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже - 2024 вызвала противоречивые отклики в немецких СМИ - от восторга оригинальной режиссерской задумкой до негодования по поводу эстетической и смысловой части шоу. DW собрала наиболее интересные высказывания.

FAZ: "Фейерверк из кошмарных образов"

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung считает, что постановщикам шоу, которое открывало Олимпиаду в Париже, изменило чувство стиля. "В течение четырех часов театральный режиссер Тома Жолли устроил фейерверк из кошмарных образов, которые он позаимствовал из истории искусства и, в частности, из французского сюрреализма. Сырые живые картинки следовали друг за другом, словно гиперактивный гигантский ребенок играл с ними, теряя радость от игры через несколько секунд и переходя к следующей", - пишет Штефан Тринкс (Stefan Trinks).

По его мнению, после церемонии открытия "протест французских епископов против травести-шоу, которое являлось пародией на "Тайную вечерю" Леонардо и было расценено духовенством как "насмешка над христианством", был также ожидаем, как и протест против инсценированной кражи "Моны Лизы" из Лувра в 1911 году, представивший французские власти того времени не в лучшем свете. Но самое большое непонимание вызвала сцена со спортсменом, несшим олимпийское знамя, который предстал в образе одного из дюреровских четырех всадников Апокалипсиса", - считает автор комментария. "Разрушение французских клише могло выглядеть иначе", - пишет автор FAZ.

TAZ: "Шоу, прославившее многоообразие"

Газета Tageszeitung в своем комментарии обращает внимание на то, как в критике единственного эпизода из четырехчасового шоу сошлись французские епископы, представитель МИД РФ и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По мнению Яна Феддерсена (Jan Feddersen), такая коалиция из числа религиозных критиков и автократов вполне объяснима, поскольку церемония открытия превратилась в "трогательное шоу, прославившее многообразие".

Автор считает, что открытие Олимпийских игр не следует воспринимать как анализ времени, а скорее как то, какой страна-организатор хотела бы, чтобы ее видели. "Мюнхен 1972 года - как Германия, избавившаяся от нацизма, Лос-Анджелес 1984 года - как обещание технологий "звездных войн", Пекин 2008 года - как мощное послание бывшей развивающейся страны, претендующей на роль глобального крупного игрока. А Париж 2024 года? Как Франция, которая на последних выборах не хотела видеть праворадикальных победителей", - уверен Феддерсен.

Именно в этом была идея шоу: "ни капли национализма и с гордостью за всех, кто живет во Франции", пишет taz.

KSAZ: "Свобода провоцировать и право на богохульство"

Газета Kölner Stadt-Anzeiger развивает эту же мысль. По мнению автора комментария, в центре внимания шоу на церемонии открытия был рассказ о мультикультурной, свободной, толерантной и инклюзивной Франции, которая гордится своими звездами и талантами, но также знает, как привлечь артистов из других стран. Для автора комментария - Биргит Хольцер (Birgit Holzer) - это важный знак, на фоне недавних парламентских выборов в стране, когда миллионы французов были готовы проголосовать за крайне правое "Национальное объединение", которое, в том числе, активно выступает против многочисленных чернокожих артистов, представленых на сценах Парижа. "Выступление франко-малийской певицы Айи Накамуры - суперзвезды на международной сцене, но объекта ненависти расистов - с военным оркестром Республиканской гвардии стало гениальным ходом, с помощью которого режиссер Жолли щелкнул по носу всем критикам", - указывает автор.

Как и многие комментаторы, Хольцер также задается вопросом "так ли уж необходима была кровожадная аллюзия на Французскую революцию, в начале которой была обезглавлена королева Мария-Антуанетта? Нужна ли была пародия на "Тайную вечерю" с драг-квинами и обнаженной, раскрашенной в синий цвет, фигурой бога вина Диониса в гигантской корзине с фруктами?". И отвечает на этот вопрос утвердительно. "Да. Потому что эта церемония открытия была задумана не просто как красивое, благовоспитанное шоу, которое должно было понравиться всем. Искусство - это нечто большее. Свобода провоцировать и право на богохульство - это квинтэссенция французского характера", - уверена автор комментария.

"В то время, когда во многих странах - в том числе и в странах-участницах Игр - ограничиваются основные права и гражданские свободы, а правители используют насилие и войны для достижения своих целей, пышная церемония открытия Олимпиады в Париже также стала контрпосланием. Ее послание любви, радости и надежды, даже безумия, было хорошо принято" - утверждается в комментарии KSAZ.

SZ: "Спортсмены немного потерялись"

Автор комментария в газете Süddeutsche Zeitung также называет французов - "революционерами, разрушителями условностей и традиций". При этом Оливер Майлер (Oliver Meiler) соглашается с критикой по поводу того, что сами спортсмены "несколько потерялись в силе образов и драматургических последовательностей Тома Жолли". Но при этом сама "церемония открытия Олимпиады была пропитана олимпийским духом в лучшем смысле этого слова, преклоняясь перед универсализмом в целом, а в нашем современном обществе - перед идеалом равенства и, следовательно, инклюзивности во всех отношениях", - отмечается в комментарии SZ.