Организаторы Олимпиады объяснили пародию на "Тайную вечерю"

"У нас не было намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе", - заявила представительница оргкомитета Олимпийских игр Энн Дескам.

Организаторы Олимпийских игр-2024 объяснились перед представителями христианских конфессий, возмущенными сценой "Праздник" на церемонии открытия Олимпиады. "Очевидно, что у нас не было намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе", - заявила в воскресенье, 28 июля, представительница оргкомитета Олимпиады Энн Дескам. По ее словам, церемония открытия была задумана как "праздник терпимости в обществе". "Судя по цифрам аудитории, эта цель была достигнута. Если кто-то оскорбился, нам, конечно, очень жаль", - добавила Дескам.

В эпизоде "Праздник", показанном 26 июля, танцовщицы, драг-квин и обнаженный мужчина, переодетый в греческого бога Диониса, пародируют Тайную вечерю - библейский эпизод последней трапезы Иисуса Христа с апостолами, изображенный на известной картине Леонардо Да Винчи.

Критика сцены со стороны католиков и консерваторов

Католические епископы Франции и Германии накануне раскритиковали "Праздник" за "насмешки и издевательства над христианством". С критикой церемонии выступили также консервативные и ультраправые политики Франции. В частности, сенатор от партии "Республиканцы" Валери Буайе посетовала на "видение нашей истории, направленное на высмеивание христиан".

В свою очередь художественный руководитель церемонии Тома Жолли 27 июля заявил, что не хотел "устроить провокацию, насмехаться или шокировать" кого-то своим шоу. "Прежде всего я хотел передать послание любви, а вовсе не разделения", - подчеркнул он.

Церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже

В Париже в пятницу, 26 июля, состоялась церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр. Впервые в истории она прошла не на стадионе, а на воде - на реке Сене. Более 10 тысяч спортсменов из 206 стран участвовали в традиционном параде сборных на лодках.

Олимпийский огонь зажгли дзюдоист Тедди Ринер и бегунья Мари-Жозе Перек - воздушный шар с ним поднялся в небо над французской столицей. Это отсылка к событиям 1783 года - именно тогда произошел первый полет на воздушном шаре, изобретенном французами Жозеф-Мишелем и Жак-Этьенном Монгольфье. После этого певица Селин Дион исполнила песню "LʼHymne a lʼamour" Эдит Пиаф.

За церемонией открытия, по данным организаторов, наблюдали около 320 тысяч человек, в том числе примерно 100 глав государств и правительств, включая канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz). В шоу, длившемся почти четыре часа, были задействованы примерно 3000 актеров и танцоров.