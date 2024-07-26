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Российские депутаты призвали Путина к олимпийскому перемирию

Ася Миллер
26 июля 2024 г.

Под обращением подписались уже около 40 депутатов, большая часть из них - уже не действующие.

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Олимпийские кольца на Эйфелевой башне
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августаФото: Tasos Katopodis/Getty Images

Российские депутаты разных созывов в четверг, 25 июля, обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину и политическому руководству РФ, призвав установить перемирие в боевых действиях в Украине на время Олимпийских игр в Париже. Под обращением подписались уже около 40 человек.

В письме чиновники предлагают властям и лично Путину продемонстрировать "приверженность миру и общечеловеческим ценностям", позволив продолжиться спортивной традиции, прописанной в Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций от 8 сентября 2000 года о соблюдении олимпийского перемирия государствами-членами ООН. "Последуйте лучшим примерам человечности!" – резюмируют обращение депутаты.

Большая часть подписавших письмо муниципальных депутатов уже не являются действующими. Так, например, среди подписантов - правозащитник и экс-депутат Мосгордумы Евгений Ступин, признанный в России "иностранным агентом". По утверждению Минюста РФ, чиновник выступал против полномасштабного вторжения РФ в Украину и распространял недостоверную информацию о политических решениях российских властей.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены будут выступать на них в нейтральном статусе.

 

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