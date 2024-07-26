В Париже торжественно открылись игры летней Олимпиады-2024

В церемонии открытия XXXIII летних Олимпийских игр в Париже участвовали более 10 тысяч спортсменов из 206 стран.

В Париже в пятницу, 26 июля, состоялась церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр. Впервые в истории она прошла не на стадионе, а на воде - на реке Сене. Более 10 тысяч спортсменов из 206 стран участвовали в традиционном параде сборных на лодках.

Первой по традиции плыла сборная родоначальницы Игр - Греции. Следом за ней - команда беженцев. Далее делегации появлялись в алфавитном порядке. Маршрут движения лодок составил около 6 км, а финальное шоу прошло на площади Трокадеро.

Олимпийский огонь зажгли дзюдоист Тедди Ринер и бегунья Мари-Жозе Перек - воздушный шар с ним поднялся в небо над французской столицей. Это отсылка к событиям 1783 года - именно тогда произошел первый полет на воздушном шаре, изобретенном французами Жозеф-Мишелем и Жак-Этьенном Монгольфье.

За церемонией открытия, по данным организаторов, наблюдали около 320 тысяч человек, в том числе примерно 100 глав государств и правительств, включая канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz). В шоу, длившемся почти четыре часа, были задействованы примерно 3000 актеров и танцоров.

Олимпийские игры в Париже без России и Беларуси

Сборные России и Беларуси отсутствовали среди участников Олимпийских игр в Париже из-за продолжающейся войны, которую Москва ведет против Украины при поддержке Минска. Тем не менее к олимпийским состязаниям допущены в нейтральном статусе 15 российских и 17 белорусских спортсменов. В параде атлетов они не участвовали.

Ранее также стало известно, что в российские телеканалы впервые за 40 лет не покажут Олимпийские игры. В последний раз такое происходило в 1984 году, когда сборная СССР бойкотировала Олимпиаду в Лос-Анджелесе.

Германия на Олимпийских играх в Париже

Из Германии на парижскую Олимпиаду отправились 150 атлетов в сопровождении примерно сотни тренеров и помощников. Флаг ФРГ на церемонии открытия игр несут чемпион мира по баскетболу Деннис Шрёдер (Dennis Schröder) и чемпионка мира по дзюдо Анна-Мария Вагнер (Anna-Maria Wagner). Шрёдер стал первым в истории страны темнокожим знаменосцем олимпийской команды.

Олимпиада-2024 в Париже

XXXIII летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. На них будут разыграны 329 комплектов наград в 32 видах спорта. Помимо привычных олимпийских дисциплин, на Играх во Франции будут представлены брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и серфинг. Соревнования по последнему пройдут во Французской Полинезии, расположенной в южной части Тихого океана в более чем 15 000 километрах от Парижа.