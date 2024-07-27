Представители церкви критикуют церемонию открытия Олимпиады

Французские и немецкие католические епископы заметили "насмешки и издевательства" над христианством на открытии Олимпиады в Париже. Вероятно, речь об эпизоде, напоминающем Тайную вечерю.

Конференция католических епископов Франции раскритиковала организаторов церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже за "сцены насмешек и издевательств над христианством". Соответствющее заявление обнародовано в субботу, 27 июля.

В католической организации не уточнили, о каких именно сценах идет речь. Предположительно, недовольство вызвал эпизод в церемонии открытия Олимпийских игр под названием "Праздник", во время которого группа танцовщиц и дрэг-квин (артисты-мужчины, использующие женские образы) расположились в позах, напоминающих изображения Тайной вечери, последней трапезы Иисуса со своими апостолами. На месте Иисуса Христа при этом находилась активистка, диджей и открытая лесбиянка Барбара Буч в головном уборе, напоминающем нимб.

Священнослужители в своем письме отметили, что церемония открытия Игр, тем не менее, подарила зрителям "прекрасные моменты красоты, радости, богатых эмоций и получила всеобщее восхищение".

Аналогично высказалась и Конференция католических епископов Германии. "Впечатляющее открытие, надеюсь, мирных игр. Однако квир-причастие было провалом и совершенно излишним в своей постановке", - приводит аккаунт организации в соцсети X комментарий епископа Штефана Остера (Stefan Oster).

Критика со стороны консерваторов, ультраправых и РФ

С критикой церемонии выступили также консервативные и ультраправые политики Франции. Так, сенатор от партиии "Республиканцы" Валери Буайе посетовала на "видение нашей истории, направленное на высмеивание христиан". Официальный представитель правой французской партии "Национальное объединение" Жюльен Одуль назвал церемонию "разгромом французской культуры".

К волне недовольства присоединился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявивший, что открытие Игр в Париже показало "слабость и распад западного мира". А пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова сказала, что мероприятие стало "издевательством над священной для христиан историей" и "большим гей-парадом". Американский предприниматель Илон Маск также назвал церемонию открытия Олимпиады "крайне неуважительной по отношению к христианам".

Худрук церемонии открытия: "Послание любви, а не разделения"

В свою очередь, художественный руководитель церемонии Тома Жолли в субботу, 27 июля, заявил, что не хотел "устроить провокацию, насмехаться или шокировать" кого-то своим шоу. "Прежде всего я хотел передать послание любви, а вовсе не разделения", - подчеркнул он. По словам Жолли, идея постановки заключалась в инклюзивности.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что церемония открытия Игр "вызвала гордость" у жителей страны.

Церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже

В Париже в пятницу, 26 июля, состоялась церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр. Впервые в истории она прошла не на стадионе, а на воде - на реке Сене. Более 10 тысяч спортсменов из 206 стран участвовали в традиционном параде сборных на лодках.

Олимпийский огонь зажгли дзюдоист Тедди Ринер и бегунья Мари-Жозе Перек - воздушный шар с ним поднялся в небо над французской столицей. Это отсылка к событиям 1783 года - именно тогда произошел первый полет на воздушном шаре, изобретенном французами Жозеф-Мишелем и Жак-Этьенном Монгольфье. После этого певица Селин Дион исполнила песню "LʼHymne a lʼamour" Эдит Пиаф.

За церемонией открытия, по данным организаторов, наблюдали около 320 тысяч человек, в том числе примерно 100 глав государств и правительств, включая канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz). В шоу, длившемся почти четыре часа, были задействованы примерно 3000 актеров и танцоров.