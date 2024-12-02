Лучшей легкоатлеткой мира 2024 года стала Ярослава Магучих

О мировом титуле олимпийской чемпионке Магучих из Украины сообщила Международная ассоциация легкоатлетических федераций. Ранее украинку назвали лучшей европейской легкоатлеткой 2024 года.

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала лучшей легкоатлеткой 2024 года в мире по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом на странице федерации в соцсети Х сообщили вечером в воскресенье, 1 декабря.

В финале голосования Магучих обошла бельгийку Нафиссату Тиам, ставшей олимпийской чемпионкой Игр-2024 в семиборье. Украинская спортсменка была номинирована на премию World Athletics третий год подряд, однако выиграла этот приз впервые.

Лучшим легкоатлетом 2024 года в мире стал шведский прыгун с шестом 25-летний Арман Дюплантис - двукратный олимпийский чемпион, обладатель олимпийского рекорда 6,25 м.

Магучих - мировая рекордсменка в прыжках в высоту

В конце октября 23-летняя Магучих была названа лучшей легкоатлеткой Европы 2024 года. Эту награду от European Athletics украинской прыгунье вручили во время церемонии Golden Tracks в столице Северной Македонии Скопье.

На прошедшей этим летом Олимпиаде в Париже Ярослава Магучих стала золотой медалисткой в своей дисциплине, взяв высоту 2 метра с первой попытки. Ранее в этом же году она побила мировой рекорд по женским прыжкам в высоту, показав результат 2,10 метра, в третий раз подряд победив в финале "Бриллиантовой лиги".

Этим результатом украинская спортсменка превзошла на 1 см предыдущий рекорд Стефки Костадиновой из Болгарии, который держался 37 лет.