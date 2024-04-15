Макрон хочет добиться "олимпийского перемирия" на время ОИ

На время проведения Олимпиады в Париже должен быть прекращен огонь в Украине и других регионах, заявил президент Франции. По его словам, он попросит о содействии Си Цзиньпина.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду, что на время проведения Олимпийских игр в Париже прекратятся боевые действия в войне РФ против Украины, а также в других военных конфликтах, в частности, на Ближнем Востоке и в Судане. В ходе интервью французским СМИ в понедельник, 15 апреля, Макрон заявил, что намерен "сделать все возможное, чтобы получить олимпийское перемирие" в дни предстоящих летних Игр.

"Мы хотим работать над олимпийским перемирием, и думаю, что для меня это повод пообщаться со многими нашими партнерами", - указал он и добавил, что намерен попросить председателя КНР Си Цзиньпиня использовать свое влияние в этом вопросе. "Руководитель Китая приедет через несколько недель в Париж, и я собираюсь попросить его помочь мне", - отметил он.

Макрон поддержал решение МОК по атлетам из РФ

Одновременно в интервью ровно за 100 дней до ОИ-2024 Макрон поддержал решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить в нейтральном статусе атлетов из России, назвав его "соразмерным и справедливым". "Россия не приглашена, ее лидер не может быть приглашен, но спортсмены без гимна, без флагов будут участвовать в состязаниях", - заявил он.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго выступила против участия российских и белорусских спортсменов в предстоящих Олимпийских играх. По данным МОК, в парижской Олимпиаде смогут выступить около 40 россиян. Окончательное решение об этом будут принимать международные федерации. При этом МОК запретил россиянам и белорусам участвовать в параде атлетов.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.