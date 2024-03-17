МОК: На Олимпиаде в Париже смогут выступить около 40 россиян

Вице-президент МОК Джон Коутс считает близкими к истине сообщения о поездке на летние Игры в Париже около 40 российских спортсменов в нейтральном статусе.

Сообщения о том, что на летних Олимпийских играх в Париже смогут выступить в нейтральном статусе около 40 российских спортсменов, могут быть близки к истине. Такую оценку высказал вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс, пишет агентство Reuters в воскресенье, 17 марта.

При этом Коутс отметил, что точные данные на этот счет ему неизвестны. Из-за войны, развязанной Россией против Украины в феврале 2022 года, МОК существенно ограничил возможности участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде.

Ограничения для российских спортсменов

По решению МОК, принятому в декабре 2023 года, атлеты из РФ и Беларуси, которая, как считается, поддерживает российское вторжение в соседнее государство, будут допущены к соревнованиям лишь в индивидуальных дисциплинах, без флагов своих стран и иной национальной атрибутики. В Играх не смогут принять участие спортсмены, которые активно поддержали войну против Украины или как-то связаны с российскими или белорусскими вооруженными силами или организациями национальной безопасности.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба резко раскритиковал решение МОК допустить российских спортсменов к участию в Олимпиаде, назвав его "постыдным". Между тем мэр Парижа Анн Идальго в начале марта выразила надежду, что российские и белорусские атлеты не приедут на Игры. Столица Франции в третий раз примет летнюю Олимпиаду.

ОКР об условиях участия россиян в Олимпиаде

В Олимпийском комитете России (ОКР) назвали условия, выдвинутые россиянам для участия в Играх в Париже, "несправедливыми", однако подчеркнули, что "по пути бойкота" ОКР не пойдет.

"ОКР никогда не занимался бойкотом Олимпийских игр, мы как ОКР никогда не пойдем по пути бойкота. Мы всегда поддерживаем участие олимпийцев России в этих соревнованиях, но исключительно на недискриминационных, на равных условиях со спортсменами всего мира. К сожалению, Париж-2024 не может предоставить российским олимпийцам равные условия, в связи с этим возникает вопрос - почему такие несправедливые условия к российским спортсменам?" - заявил 14 марта президент ОКР Станислав Поздняков.

Между тем 23 февраля ОКР предупредил в своем Telegram-канале , что согласие спортсменов даже с текущими критериями соответствия нейтральности, введенными МОК, "может привести к нарушению российского законодательства".

"Профильные комиссии и аппарат ОКР, тщательно анализируя текущие условия, принимают исчерпывающие меры для надлежащего информирования Общероссийских спортивных федераций о возможных правовых и иных негативных последствиях такого согласия", - указали тогда в организации.

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