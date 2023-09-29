  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Нагорный Карабах
Ситуация в Беларуси
СпортРоссия

Россияне смогут участвовать в летней Паралимпиаде 2024 года

Павел Мыльников
29 сентября 2023 г.

Международный паралимпийский комитет решил не лишать Паралимпийский комитет России членства в организации. Это позволит атлетам из РФ выступить в Париже.

https://p.dw.com/p/4Wxmh
Штаб-квартира Международного паралимпийского комитета в Бонне
Штаб-квартира Международного паралимпийского комитетаФото: Martin Schroeder/picture alliance

Российские спортсмены смогут принять участие в летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Это стало возможным после того, как Международный паралимпийский комитет (МПК) на заседании в Бахрейне в пятницу, 29 сентября, принял решение не лишать Паралимпийский комитет России (ПКР) членства в организации. Против исключения ПКР выступили 74 члена МПК, за - 65 человек. Еще 13 участников голосования воздержались.

На момент публикации оставалось неизвестным, будут ли атлеты из РФ участвовать в Паралимпиаде в нейтральном статусе или же смогут использовать национальную символику, флаг и гимн. Голосование по данному вопросу состоится позднее в этот же день.

Членство ПКР приостановлено на фоне войны РФ против Украины

Международный паралимпийский комитет в марте 2022 года отстранил спортсменов из России от участия в зимней Паралимпиаде в Китае в связи с военным вторжением РФ в Украину. В ноябре 2022-го международная организация приостановила членство ПКР.

В середине октября Международный олимпийский комитет на сессии в Мумбаи рассмотрит вопрос о допуске спортсменов из России и Беларуси к летней Олимпиаде 2024 года.

XXXIII летние Олимпийские игры состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года, XVII летние Паралимпийские игры пройдут в столице Франции с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

Смотрите также:

Россия пропустит две следующие Олимпиады

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Факел с огнем для Европейских игр вручается президенту Польши Анджею Дуде, 3 апреля 2023 года

Европейские игры в Польше: куда ведут "игры" МОК и спортивных федераций

Европейские игры в Польше: куда ведут "игры" МОК и спортивных федераций

Допуск некоторыми спортивными федерациями атлетов из России и Беларуси к своим турнирам ставит под вопрос программу проведения Европейских игр в Польше. А они - важный этап на пути к Олимпиаде-2024 в Париже.
Спорт20 апреля 2023 г.
Российские спортсмены под олимпийским флагом на открытии Игр в Пхёнчане, февраль 2018 года

Кафельников: Я, безусловно, за то, чтобы атлеты России выступили на Олимпиаде

Кафельников: Я, безусловно, за то, чтобы атлеты России выступили на Олимпиаде

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников считает, что все здравомыслящие спортсмены РФ понимают, что происходит в Украине, но требовать от них четкой позиции сегодня - кощунство.
Спорт1 февраля 2023 г.
external

Лукашенко атакует спортсменов: игра без правил?

Лукашенко атакует спортсменов: игра без правил?

Отказ Тимановской бежать эстафету не только перерос в международный скандал, но и привлек внимание к проблемам в белоруском спорте. Чем объяснить провал Беларуси на Олимпиаде в Токио? Какие рычаги использует режим Лукашенко для давления на спортсменов? И может ли спорт в Беларуси быть вне политики?
Политика17 августа 2021 г.44:01 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Флаги Евросоюза и Украины
Трансляция

Шмыгаль: Украина рассчитывает на полноправное членство в ЕС

Конфликты29 сентября 2023 г.
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - человек в форме и надписью "Литва" на фуражке показывает автомобилю с российскими номерам в сторону России.

Автомобили с российскими номерами в ЕС: маршрут только в РФ?

Автомобили с российскими номерами в ЕС: маршрут только в РФ?

Политика29 сентября 2023 г.
Чулпан Хаматова в спектакле "Музей неучтенных голосов"

Как прошла премьера с Чулпан Хаматовой в Берлине

Как прошла премьера с Чулпан Хаматовой в Берлине

Культура28 сентября 2023 г.
Юрий Гаравский перед судом

Почему суд в Швейцарии оправдал экс-бойца СОБРа

Почему суд в Швейцарии оправдал экс-бойца СОБРа

Правосудие и закон28 сентября 2023 г.
Олаф Шольц на площадке Berlin Global Dialogue 28 сентября 2023 года

Заявление Токаева о санкциях против РФ разбудило Берлин

Заявление Токаева о санкциях против РФ разбудило Берлин

Политика28 сентября 2023 г.
Завод немецкой химической компании Domo Chemicals в городе Лойна

Из-за дорогой энергии в ФРГ готовят "Пакт в поддержку химии"

Из-за дорогой энергии в ФРГ готовят "Пакт в поддержку химии"

Экономика и бизнес28 сентября 2023 г.
Немецкий зенитный ракетный комплекс IRIS-T SLM

"Европейский небесный щит": главное о новой системе ПВО НАТО

"Европейский небесный щит": главное о новой системе ПВО НАТО

Политика28 сентября 2023 г.
На главную страницу