CAS отклонил апелляцию ОКР на отстранение в МОК

Россию отстранили от Олимпийского движения за "включение" в состав комитета организаций с оккупированных территорий Украины.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на отстранение от Олимпийского движения. Об этом в пятницу, 23 февраля, сообщается на сайте суда.

В середине октября 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил ОКР от Олимпийского движения до дальнейшего уведомления из-за решения российского комитета "включить" в свой состав спортивные организации, находящиеся на частично оккупированных РФ территориях Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины. В МОК расценивают это как нарушение Олимпийской хартии, поскольку подобные действия нарушают территориальную целостность Украины.

Российская сторона обжаловала это решение. "Комиссия CAS, отвечающая за это дело, отклонила апелляцию и подтвердила оспариваемое решение, установив, что Исполнительный совет МОК не нарушил принципы законности, равенства, предсказуемости или пропорциональности", - говорится в заявлении CAS .

Решение CAS можно обжаловать в Федеральном трибунале Швейцарии

"Решение Комиссии CAS является окончательным и обязательным, за исключением права сторон подать апелляцию в Федеральный трибунал Швейцарии в течение 30 дней по ограниченным основаниям", - сообщили в CAS.

После приостановки членства Олимпийского комитета России в Олимпийском движении российская организация больше не получает финансовой поддержки от МОК, при этом условия, на которых спортсменам из РФ разрешается участвовать в международных соревнованиях, остаются прежними. МОК ранее рекомендовал международным спортивным ассоциациям допускать российских атлетов к соревнованиям в нейтральном статусе, но лишь в том случае, если они не имеют никакого отношения к армии и не поддерживают вторжение в Украину.

Смотрите также: