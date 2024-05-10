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Стал известен гимн ЧЕ-2024

Лена Шмиц
10 мая 2024 г.

Песня "Fire" будет главным футбольным хитом нынешнего лета. В создании гимна Евро-2024 участвовали известные исполнители из Германии, Италии и США.

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Немецкая исполнительница Леони Бургер в Билефельде
Леони БургерФото: Friso Gentsch/dpa/picture alliance

"Fire" ("Огонь") - так называется официальный гимн чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Германии этим летом. Релиз композиции Евро-2024 состоялся в ночь на пятницу, 10 мая, как сообщает информационное агентство dpa.

Исполнителями главного футбольного хита этого лета являются итальянское электронное трио Meduza, американская поп-рок группа OneRepublic и немецкая исполнительница Леони Бургер (Leonie Burger), известная под сценическим именем Leony. Песня, написанная Райаном Теддером из OneRepublic и спродюсированная Meduza, сочетает в себе элементы хаус и поп. "Для меня этот запрос (Об участии в создании композиции. - Ред) имел огромное значение, конечно, потому что я родом из семьи, помешанной на футболе", - отметила в интервью dpa 26-летняя Leony, чей вокал звучит в гимне Евро-2024.

Болельщики критикуют песню за английский язык 

Официальная песня Евро-2024 доступна на всех стриминговых платформах. Однако новость о том, что песня на английском языке будет сопровождать футбольные турниры в Германии и звучать, в частности, после забитых голов, понравилась не всем немецким болельщикам. По признанию певицы, из-за этого она столкнулась с волной хейта в соцсетях. "Я понимаю, что футбольный гимн мог бы быть на немецком, но это не мое решение. Официальная песня на английском языке - это совершенно нормальное явление", - считает исполнительница, известная в Германии по хитам "Faded Love" и "Remedy".

Евро-2024  - главный европейский турнир среди национальных сборных, входящих в состав УЕФА - пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года. Принимать чемпионат Европы по футболу будут десять немецких городов.

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