Чемпионат Европы по футболу и экономика ФРГ: будет ли бум?

Внутренний и въездной туризм в Германии идут на рекорд, причем не только из-за Евро-2024. Немецкий гостиничный бизнес и общепит ждут от первенства долгосрочного эффекта.

Через четыре недели, в пятницу, 14 июня, в Германии начнется Евро-2024. Финальный турнир чемпионата Европы по футболу среди мужчин (UEFA Euro-2024) продлится ровно месяц и пройдет на стадионах десяти немецких городов. Как это скажется на туристической индустрии и в целом на пробуксовывающей экономике ФРГ? Обеспечат ли миллионы болельщиков потребительский бум?

Благодаря ЧМ-2006 стадионы строить не пришлось

В странах, принимающих крупнейшие в мире спортивные соревнования, регулярно задаются вопросами об их макроэкономических последствиях. Вот и организаторы летних Олимпийских игр 2024 в Париже выступили 14 мая с прогнозом, согласно которому, положительный экономический эффект для французского мегаполиса может составить в разных сценариях от 6,7 до 11,1 млрд евро. Речь идет о долгосрочном эффекте, поскольку рассматривался временной отрезок 2018-2034: период активной подготовки к Олимпиаде с соответствующим строительством и первое десятилетие после нее.

Матч открытия Евро-2024 состоится 14 июня в Мюнхене на Allianz Arena - домашнем стадионе клуба "Бавария" Фото: picture-alliance/SvenSimon

В Германии от столь конкретных прогнозов в отношении чемпионата Европы по футболу воздерживаются, во всяком случае пока. В частности потому, что стадионы в Берлине, Гамбурге, Гельзенкирхене, Дортмунде, Дюссельдорфе, Кельне, Лейпциге, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне и Штутгарте были модернизированы или сооружены еще к футбольному чемпионату мира в 2006 году, так что на этот раз строительная отрасль никакого заметного импульса не получила. С другой стороны, не пришлось и вкладывать огромные деньги в развитие инфраструктуры: к проведению Евро-2024 фактически все изначально было готово. Иными словами: инвестиции двадцатилетней давности продолжают работать.

В результате, на этот раз от футбольного чемпионата может выиграть главным образом туристический бизнес Германии в широком понимании: гостиницы, предприятия общепита, достопримечательности, аэропорты.

Болельщиков миллионы, но отели настроены скептически

Например, объединение немецких аэропортов ADV ожидает, что пассажиропоток в связи с Евро-2024 вырастет на 2 млн человек, и сообщает о примерно 500 специальных рейсах в период первенства. Впрочем, значительная часть болельщиков из соседних с Германией стран - Нидерландов, Бельгии, Франции, Швейцарии, Австрии, Чехии, Польши, Дании - наверняка приедет автотранспортом, на своих машинах или в автобусах, поэтому немецкие бензоколонки ждет заметное увеличение выручки, а государство - рост поступлений в казну, ведь в розничной цене топлива примерно половину составляют налоги. Дополнительная выручка обеспечена и немецкой государственной железнодорожной компании Deutsche Bahn.

Немецкая государственная железнодорожная компания Deutsche Bahn - национальный партнер Евро-2024 Фото: Deutsche Bahn AG

Что же касается сферы обслуживания, то на заметный рост выручки рассчитывают только те сервисные предприятия, которые находятся непосредственно в десяти городах проведения первенства, и то далеко не все. Согласно опубликованному 16 мая опросу, проведенному Немецким объединением предприятий гостиничного бизнеса и общественного питания (DEHOGA), 46,3% его членов в этих городах ждут от Евро-2024 положительных импульсов, 33,5% на них не рассчитывают, а 20,2% затрудняются спрогнозировать, как пойдет бизнес. Предвкушением бума это никак не назовешь.

Одна из причин столь сдержанных ожиданий может состоять в том, что многие болельщики из Германии и соседних с ней стран, скорее всего, не захотят бронировать номера в гостиницах и после матчей ради экономии будут возвращаться домой.

Другой причиной может быть то, что гостиницы Германии и без того переживают сейчас подлинный бум. На это указывает и фраза президента DEHOGA Гидо Цёллика (Guido Zöllick), что "столь крупное мероприятие, как чемпионат Европы, может вытеснить постоянных клиентов", обычных туристов, и что оно ведет к сокращению числа командировочных и отмене конференций.

В Германии гостиничный бум и без чемпионата

О масштабах гостиничного бума в Германии свидетельствует сообщение Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis) от 13 мая об итогах первых трех месяцев нынешнего года. За это время в немецких отелях было зарегистрировано почти 89 млн ночевок, что стало лучшим когда-либо фиксировавшимся результатом 1-го квартала. Этот результат превзошел даже показатель аналогичного периода чрезвычайно успешного для немецкой туристической отрасли предпандемийного 2019 года. При этом 74 млн ночевок обеспечили жители ФРГ и только 15 млн - гости из-за рубежа, так что речь идет о буме именно внутреннего туризма.

Гостиницы-небоскребы в Берлине: бюджетная Motel One и люксовая Waldorf Astoria Фото: Arnulf Hettrich/imago images

Таким образом, Германия уже взяла курс на рекордный год для внутреннего туризма, а если учесть предстоящий наплыв иностранных гостей в связи с таким особым событием, как чемпионат Европы по футболу, то более чем вероятен и рекорд по въездному туризму (а также и по выездному).

Впрочем, Гидо Цёллик по случаю публикации опроса отметил, что для его отрасли важна не только и даже не столько краткосрочная выгода во время самого первенства. "Нельзя недооценивать возможные положительные эффекты от улучшения общего настроения в стране и укрепления имиджа Германии как туристического направления", - подчеркнул глава DEHOGA и напомнил об опыте проведения в ФРГ чемпионата мира по футболу в 2006 году: "Нам до сих пор идет на пользу тот положительный, симпатичный образ Германии, который мы все вместе сумели тогда создать". Гвидо Цёллик надеется, что после Евро-2024 многие иностранные гости захотят вновь посетить Германию.

Евро-2024 может переломить настроение и улучшить имидж

Этот как раз тот эффект, на который рассчитывают и организаторы Олимпийских игр в Париже, прогнозируя возможную выгоду в ближайшие десять лет. Это тот эффект, который могла бы иметь Россия после Олимпиады в Сочи, если за ней сразу же не последовали бы аннексия Крыма и война на востоке Украины, а также после чемпионата мира по футболу в 2018 году, если бы не дальнейшее обострение отношений с Западом, а затем и полномасштабная агрессия против Украины.

Институт немецкой экономики в Кельне (IW) тоже указывает на то, что проведение дорогостоящих чемпионатов или Олимпиад окупается в макроэкономическом плане лишь со временем. "Опыт чемпионата мира по футболу в 2006 году показал: крупные спортивные события не вызывают экономического фейерверка", - предупредил еще несколько недель назад заведующий отделом макроэкономики и экономической конъюнктуры IW профессор Михаэль Грёмлинг (Michael Grömling). По его словам, немецкие потребители необязательно увеличат из-за Евро-2024 свои расходы, потраченные на чемпионат деньги они вполне могут попытаться сэкономить на чем-то другом.

"А европейские гости, болельщики из других 23 участвующих стран, не вытащат Германию из рецессии", - добавил ученый. В то же время, убежден профессор Грёмлинг, не стоит недооценивать "эмоциональную прибыль от футбольного чемпионата". Ведь он может "улучшить и настроение в стране, и ее международный имидж".

Наркоманы в привокзальном районе Франкфурта-на-Майне Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/picture alliance

Хотя может и ухудшить, если иностранные гости столкнутся с отрицательными сторонами жизни в Германии. Так, объединение футбольных болельщиков Шотландии заранее предупредило фанатов, что не стоит засиживаться в немецких пивных и надо заблаговременно выезжать на стадион, потому что поезда немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn постоянно опаздывают. А британская бульварная газета The Sun пугает отправляющихся на чемпионат английских болельщиков опасностями привокзального района во Франкфурте-на-Майне. Издание называет его "адской дырой" из-за большого числа наркоманов, которые ведут себя, как зомби, и наркодилеров.

Adidas и Puma экипируют десять сборных

Если же говорить о других отраслях и отдельных фирмах, связывающих большие надежды с Евро-2024, то это, прежде всего, немецкая пивоваренная промышленность, которая страдает от многолетнего снижения спроса на некогда столь любимый немцами алкогольный напиток, а также Adidas и Puma - немецкие производители спортивной одежды и обуви.

Два комплекта формы сборной Германии по футболу от компании Adidas Фото: Daniel Karmann/dpa/picture alliance

Puma экипирует четыре команды, участвующие в финальной части чемпионата Европы, Adidas - шесть, в том числе и сборную Германии. Немецким болельщикам явно понравилась новая розово-фиолетовая цветовая гамма второго комплекта формы бундестима, которая первоначально вызвала немало споров. Во всяком случае, она продается так же хорошо, как и классическая, выдержанная в традиционном белом цвете. И спрос на обе формы наверняка еще больше вырастет, если сборная ФРГ будет у себя на родине выигрывать матчи чемпионата Европы по футболу.