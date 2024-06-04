Футбол и безопасность: полиция ФРГ готовится к Евро-2024

К чемпионату Европы по футболу готовятся не только немецкие болельщики, но и полиция. После трагедии в Мангейме тема обеспечения безопасности во время массовых мероприятий стала в Германии особенно актуальной.

До начала чемпионата Европы по футболу осталось 10 дней. С 14 июня по 14 июля в 10 немецких городах будет сыгран в общей сложности 51 матч. Первый - в Мюнхене, где встретятся сборные Германии и Шотландии. Финал пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине.

Трагедия в Мангейме, где на прошлой неделе афганский беженец нанес ножевые ранения нескольким участникам антиисламского митинга, в том числе смертельные - одному полицейскому, привлекла повышенное внимание к теме обеспечения безопасности во время футбольного чемпионата.

О том, какие меры в этой связи принимают немецкие правоохранительные органы, рассказали 4 июня на пресс-конференции в Берлине министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) и глава МВД федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Херберт Ройль (Herbert Reul).

Угрозы извне и изнутри

"Этот чемпионат Европы дает нам огромный шанс сплотиться, - заявила Нэнси Фезер. - Сплотиться в то время, когда извне нам угрожает российская агрессия, а изнутри - экстремизм".

Нэнси Фезер и Херберт Ройль на пресс-конференции в Берлине, 4 июня Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Обеспечение безопасности во время чемпионата, сказала министр, это высший приоритет. При этом немецкая полиция готовится к любым угрозам, будь то исламистские террористы, футбольные хулиганы, российские кибератаки или природные катаклизмы в виде аномальной жары, ливней, наводнений.

Принимаются превентивные меры, но не говорится какие, также против карманных воров и атак с использованием дронов. В частности, рассказал Херберт Ройс, отвечая на вопрос корреспондента DW, вокруг всех стадионов установлены бесполетные зоны большого радиуса, а полиция снабжена техникой, позволяющей пресекать полеты беспилотников.

350 иностранных полицейских на подмогу немецким

Подготовку к обеспечению безопасности во время футбольного чемпионата в Германии начали еще несколько лет назад. При этом, заявила Нэнси Фезер, используется опыт прежних мероприятий, требовавших усиленных мер охраны - чемпионат мира, который проходил в Германии в 2006 году, игры Бундеслиги, массовые демонстрации, саммиты G7.

К числу нововведений министр отнесла усиленную кооперацию с правоохранительными органами соседних с ФРГ стран и государств-участников Евро-2024. "Во время турнира в Германии будут задействованы 350 иностранных полицейских, - указала Фезер. - Как в международном центре полицейской кооперации в Нойсе в Северном Рейне - Вестфалии, так и во время совместного патрулирования в местах проведения игр или в поездах". За безопасность на самих стадионах отвечают организаторы матчей.

Совместный германо-французский полицейский патруль Фото: picture-alliance/dpa/P. Seeger

Особенно тесное сотрудничество налажено с французской полицией. Она будет помогать присматривать за порядком во время футбольного чемпионата в Германии, а немецкая - чуть позже на Олимпийских играх, которые начнутся в Париже две недели спустя.

Особый вызов футбольный чемпионат представляет для земельных властей Северного Рейна - Вестфалии. Не только потому, что здесь расположены четыре из 10 городов, на стадионах которых будут проводиться матчи, и четыре базовых лагеря для футбольных команд, но и из-за правопопулистской "Альтернативы для Германии". Дело в том, что в дни чемпионата эта партия будет проводить в Эссене свой общефедеральный съезд, который, подчеркнул Херберт Ройль, будет, как всегда, сопровождаться демонстрациями протеста и потребует немалых усилий полиции для обеспечения порядка.

Фан-зона у Бранденбургских ворот

А в Берлине тем временем заканчиваются работы по организации фан-зон. Главная расположена на перекрытой для движения Улице 17 июня - от Бранденбургских ворот до площади Большой звезды.

Перед Бранденбургскими воротами раскатали 24 тыс. квадратных метров искусственного газона Фото: Wolfgang Maria Weber/dpa/picture alliance

На улице раскатали 24 тыс. квадратных метров искусственного газона, а перед Бранденбургскими установлены гигантские футбольные ворота, внутри которых будет огромный телеэкран. Показывать будут все игры немецкой сборной, все шесть матчей на столичном Олимпийском стадионе, в том числе финал, а также игры четверть- и полуфинала.

Вход в фан-зону бесплатный, брать с собой сумки можно не больше формата А4, напитки - не более полулитра, причем только безалкогольные и только в пластмассовых бутылках или картонных пакетах. Вместимость зоны - 30 тыс. человек, но при необходимости организаторы могут открыть резервные площади так, что общее число футбольных болельщиков у Бранденбургских ворот может составлять до 100 тыс. человек.

Если кому не хватит места здесь, то рядом, на лужайке перед Рейхстагом организована еще одна фан-зона на 10 тыс. человек с временным футбольным стадионом в центре, где будут транслироваться все игры чемпионата, а в промежутках проходить концерты и игры любительских команд.