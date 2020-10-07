 Глава Немецкого футбольного союза ушел в отставку из-за сравнения заместителя с нацистом | Новости из Германии о Германии | DW | 17.05.2021

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Германия

Глава Немецкого футбольного союза ушел в отставку из-за сравнения заместителя с нацистом

На одном из заседаний DFB Фриц Келлер сравнил своего заместителя с нацистским судьей. Он также предстал перед спортивным судом Немецкого футбольного союза.

Ушедший в отставку глава DFB Фриц Келлер

Ушедший в отставку глава DFB Фриц Келлер

Глава Немецкого футбольного союза (DFB) Фриц Келлер (Fritz Keller) ушел в отставку. Тем самым он взял на себя личную ответственность за скандал, разразившийся на апрельском заседании президиума DFB, заявил Келлер в понедельник, 17 мая, и указал на необходимость "перезагрузки" футбольного союза.

Его преемник будет избран на досрочном съезде DFB, а до тех пор руководить находящимся в глубоком кризисе союзом будут заместители председателя Райнер Кох (Rainer Koch) и Петер Петерс (Peter Peters). В своем заявлении Келлер заявил о "безвыходной ситуации" и "катастрофе" в сфере руководства" DFB и призвал к обновлению руководящих кадров.

Скандал в президиуме DFB из-за некорректного сравнения

На заседании президиума DFB 23 апреля Келлер сравнил своего заместителя Коха, который ранее работал футбольным арбитром, с нацистским судьей Роландом Фрейслером. Впоследствии он неоднократно извинился за свою несдержанность, однако предотвратить скандал уже не удалось. Нацистский судья Фрейслер в "третьем рейхе" приговорил к смерти несколько тысяч человек и участвовал в Ваннзейской конференции, на которой было принято решение о том, что сегодня называют Холокостом. Так что извинения своего начальника Райнер Кох не принял.

В связи с этим Келлер стал первым главой Немецкого футбольного союза, который предстал перед внутренним спортивным судом организации, его решение ожидается в ближайшие дни.

64-летний Фриц Келлер был 13-м президентом крупнейшей в мире национальной федерации отдельного вида спорта. Он возглавлял DFB лишь 598 дней, и период его руководства прошел под знаком скандалов и перманентной борьбы за власть среди высокопоставленных спортивных функционеров. Кроме того, в отношении отдельных представителей DFB ведутся расследования.

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