Нападающий "Баварии" Левандовски побил рекорд бундеслиги по голам за сезон

Нападающий немецкого футбольного клуба "Бавария" и сборной Польши Роберт Левандовски побил казавшийся вечным рекорд по голам за один сезон в матчах бундеслиги. Мяч отправленный в ворота "Аугсбурга" на 90-й минуте 34-го тура чемпионата Германии по футболу в субботу, 22 мая, оказался 41-м для центрфорварда в этом сезоне. "Бавария", ранее уже обеспечившая себе звание чемпиона Германии в девятый раз подряд (рекорд в истории немецкого футбола), в итоге победила "Аугсбург" со счетом 5:2.

Предыдущее достижение по голам за сезон в бундеслиге продержалось без малого 50 лет. Оно принадлежало знаменитому одноклубнику Левандовски Герхарду "Герду" Мюллеру (Gerhard "Gerd" Müller). Легендарный нападающий, которого иногда называли "Бомбардир нации" в сезоне 1971/72 забил в ворота соперников 40 мячей. Всего же за 22 года своей профессиональной карьеры Герд Мюллер поражал ворота 1461 раз.

Последние годы Мюллер борется с тяжелой болезнью. Забив рекордный мяч, Роберт Левандовски отпраздновал успех, показав футболку с надписью "Герд навсегда".

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