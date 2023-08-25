Немецкий футбол: фаны клубов бундеслиги не смогут сэкономить

Немецкий футбол известен относительной доступностью: недорогие билеты на стоячие места и бесплатный проезд для болельщиков. Но так ли все дешево? DW изучила стоимость абонементов на нынешний сезон в бундеслиге.

В прошлом сезоне в начале второго тайма домашнего матча дортмундской "Боруссии" против бременского "Вердера" над трибуной фанатов хозяев был поднят огромный баннер: "Здесь продается самый дорогой абонемент в бундеслиге".

14,71 евро за место в секторе со стоячими местами

Утверждение дортмундских болельщиков было фактически верным: если в прошлом сезоне средняя стоимость абонемента на все домашние игры в секторы со стоячими местами в бундеслиге составляла 196,80 евро, то на южной трибуне стадиона Signal Iduna Park, на знаменитой "желтой стене", она равнялась 240 евро (14,12 евро за матч), в то время как в предыдущем сезоне такой абонемент стоил 219 евро.

Фанаты дортмундской "Боруссии" Фото: Ralf Treese/DeFodi Images/picture alliance

"Quo vadis, BVB?" - гласил меньший баннер критически настроенных болельщиков, - куда дальше? Ответ в преддверии сезона 2023-24: повышение цены еще на 10 евро - до 250 евро, или 14,71 евро за игру. За дополнительные 30 евро владельцы абонементов могут также гарантировать себе билеты на каждый из трех домашних групповых матчей Лиги чемпионов.

"Как и в предыдущие годы, дортмундская "Боруссия" поддерживает связь с представителями болельщиков для решения экономических проблем, вызванных почти семипроцентной инфляцией в ФРГ и значительным увеличением расходов на эксплуатацию стадионов", - говорится в заявлении клуба. В нем также подчеркивается, что рост цен во всех категориях абонементов оказался ниже уровня инфляции в стране.

Доступен ли на самом деле немецкий футбол для болельщиков?

Стоимость просмотра футбола в Германии на стадионах имеет свои нюансы, и необходимо различать стоячие террасы и сидячие места, владельцев абонементов и разовых посетителей, внутренние и международные соревнования, а зачастую - и разные клубы и регионы.

Но для общего представления ниже приведен график с указанием базовой стоимости абонементов в секторах со стоячими места, предложенных каждым клубом бундеслиги в сезоне 2023-24 годов, а также самых дешевых и самых дорогих (не VIP) мест, составленный блогом и подкастом Millernton.de.

Посмотреть игру "Баварии" за 10 евро

Начнем с трибун со стоячими местами, которые, в отличие от Англии, в Германии никогда не были запрещены. На каждом стадионе, где проходят игры первенства бундеслиги, есть стоячие секции - как правило, они расположены за воротами, где ультрас - самые преданные и активные фанаты - создают атмосферу праздника и пользуются более низкими ценами на билеты.

И в этом сезоне билеты на домашние матчи "Боруссии" из Дортмунда больше не являются самыми дорогими среди клубов бундеслиги. Этой чести удостоился вернувшийся в высший дивизион "Дармштадт 98". На его недавно реконструированном стадионе "Бёлленфалльтор" стоимость абонемента в секторе за воротами со стоячими местами составляет 256 евро (или 15,06 евро за игру), что на 74 евро выше, чем в прошлом сезоне, когда "Дармштадт 98" играл во второй бундеслиге.

Фанаты мюнхенской "Баварии" Фото: Mladen Lackovic/Lackovic/IMAGO

Самые дешевые билеты на стоячие места в этом сезоне можно найти на стадионах, где играют "Хоффенхайм" (без изменений - 150 евро за сезон, или всего 8,82 евро за матч) и "Вольфсбург" (подорожание на 15 евро - до 160 евро). Дебютант бундеслиги "Хайденхайм" предлагает абонемент на трибуны, с которых за футболом можно наблюдать стоя, по цене в 165 евро, что является третьим по дешевизне в бундеслиге.

Это место новичок неожиданно поделил с флагманом немецкого футбола мюнхенской "Баварией". Удивительно, но насладиться мастерством звезд "Баварии", 11 лет подряд выигрывающей чемпионат ФРГ по футболу, получится всего за 9,70 евро за игру - если вам удастся (что крайне сложно) купить абонемент на знаменитый "Южный вираж" стадиона Allianz Arena.

Конечно, большинство разовых посетителей матчей бундеслиги будут заинтересованы только в приобретении билетов на какой-то один поединок. Клубы также их предлагают на трибуны со стоячими местами, но количество таких билетов ограничено, как правило, они предназначены только для членов фан-клубов и стоят дороже - часто к этому добавляется еще и небольшой административный сбор.

Например, стоимость разового билета в стоячие сектора на матч "Баварии" в этом сезоне, если вы сможете его купить, составляет 15 евро. В Дортмунде такие билеты стоят 18,50 евро.

Смотреть матчи сидя выйдет дороже

Цены на абонементы с сидячими местами у разных команд бундеслиги сильно варьируются. Самые дешевые вновь можно найти у "Вольфсбурга" (250 евро, или 14,71 евро за игру) и "Хоффенхайма" (262 евро, или 15,41 евро за матч), а также у леверкузенского "Байера" (290 евро, или 17,06 евро за игру).

На другом конце шкалы - самые дешевые абонементы на сидячие места от франкфуртского "Айнтрахта" за 455 евро (26,76 евро за игру), дортмундской "Боруссии" - за 460 евро (27,06 евро) и "Кельна" - за 489 евро (28,76 евро). Самые дорогие абонементы в бундеслиге - у все той же дортмундской "Боруссии" (860 евро или 50,59 евро за игру), "Лейпцига" (924 евро или 54,35 евро за матч) и у "Кельна" (978 евро или 57,53 евро за игру).

Стоимость абонементов на домашние поединки "Баварии" варьируется от 385 евро (22,64 евро за игру) на верхнем ярусе за воротами до 840 евро (49,41 евро) ближе к центру поля. Опять же, билеты на одну отдельно взятую игру стоят дороже: обычно они начинаются от 30-40 евро, но достигают и 76 евро на матчи "категории А" во Франкфурте, 79 евро - в Кельне и 80 евро - у "Баварии".

В прошлом сезоне самые дорогие билеты на один домашний матч в бундеслиге были у "Лейпцига" - 90 евро на его встречах с "Баварией" и дортмундской "Боруссией". Однако в нынешнем сезоне "Лейпциг" не смог предоставить DW точные цены на поедники "категории А".

Бундеслига: что еще нужно знать?

Бесплатный проезд: большинство клубов первой и второй бундеслиг имеют договоренности с местными транспортными компаниями, позволяющие болельщикам, у которых есть билеты на матч, бесплатно добираться на игры и обратно на общественном транспорте. Как правило, бесплатный проезд действует в течение примерно трех часов до начала матча и только на региональных поездах и автобусах.

Фанатам разрешено пить пиво на стадионе Фото: Markus Gilliar/GES/picture alliance

Алкоголь: пиво и другие алкогольные напитки продают на стадионах на большинстве матчей, за исключением тех, которые считаются "рискованными". Спиртные напитки можно употреблять на трибунах во время поединков.

Выездные игры: в бундеслиге 10 процентов мест на стадионе отводится болельщикам команды гостей. В Германии 5-6 тысяч фанов, поддерживающих свою команду на выезде, - обычное явление. В день открытия нынешнего сезона более 8400 болельщиков "Кельна" отправились в недалеко расположенный Дортмунд, чтобы поддержать там своих любимцев.

Смотрите также: