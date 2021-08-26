Названы соперники немецких клубов в Лиге чемпионов УЕФА

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/2022 годов состоялась в четверг, 26 августа, в Стамбуле. В основную сетку турнира вошли четыре немецких клуба.

Мюнхенская "Бавария" проведет матчи в группе Е. Ее соперниками жребий назначил испанскую "Барселону", "Бенфику" (Лиссабон) и "Динамо" (Киев).

"Боруссия" (Дортмунд) в группе С встретится со "Спортингом" (Лиссабон), "Аяксом" (Амстердам) и "Бешикташем" (Стамбул).

"Лейпцигу" досталась самая тяжелая группа А. Здесь ему предстоит сыграть с "Манчестер Сити", "ПСЖ" и "Брюгге".

"Вольфсбург" в группе G будет играть с "Лиллем", "Севильей" и "Зальцбургом".

"Зенит" сыграет с "Челси" и "Ювентусом"

Единственная российская команда, участвовавшая в жеребьевке, - петербургский "Зенит", встретится в группе Н с "Челси", "Ювентусом" и "Мальме".

Донецкий "Шахтер" сыграет в группе D с "Интером", "Реалом" и "Шерифом".

В ходе церемонии организаторы назвали имена лучших игроков и тренеров в мужском и женском футболе. Игроком года признан Жоржиньо, который выиграл с "Челси" Лигу чемпионов УЕФА и первенство Европы - 2020 в составе сборной Италии. Главный тренер "Челси" Томас Тухель объявлен лучшим наставником по итогам сезона-2020/21.

Среди женщин лучшей признана футболистка "Барселоны" Алексия Путельяс, а наставник этой команды Льюис Кортес удостоился звания лучшего тренера.

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