 ″Бавария″ завоевала Суперкубок Германии | Футбол в Германии и Европе: бундеслига, УЕФА, чемпионаты мира | DW | 17.08.2021

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Футбол

"Бавария" завоевала Суперкубок Германии

Мюнхенский футбольный клуб победил дортмундскую "Боруссию" и в девятый раз завоевал награду.

Бавария завоевала Суперкубок в девятый раз

"Бавария" завоевала Суперкубок в девятый раз

Мюнхенский клуб "Бавария" выиграл Суперкубок Германии - футбольное соревнование, состоящее из одного матча, в котором участвуют чемпион бундеслиги и победитель Кубка Германии предыдущего сезона. Во вторник, 17 августа "Бавария"  одержала победу над "Боруссией" (Дортмунд). Встреча прошла на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде и завершилась победой гостей со счетом 3:1.

На 41-й минуте встречи счет открыл нападающий "Баварии" Роберт Левандовски. Через 8 минут форвард Томас Мюллер упрочил преимущество мюнхенской команды. На 64-й минуте нападающий дортмундской "Боруссии" Марко Ройс сократил отставание хозяев. Но на 74-й минуте Левандовски оформил дубль и установил итоговый счет встречи.

Мюнхенский клуб является лидером по числу побед в этих соревнованиях - на счету "Баварии" девять завоеванных Суперкубков Германии.

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    Автор: Ефим Шуман


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