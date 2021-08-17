"Бавария" завоевала Суперкубок Германии

Мюнхенский клуб "Бавария" выиграл Суперкубок Германии - футбольное соревнование, состоящее из одного матча, в котором участвуют чемпион бундеслиги и победитель Кубка Германии предыдущего сезона. Во вторник, 17 августа "Бавария" одержала победу над "Боруссией" (Дортмунд). Встреча прошла на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде и завершилась победой гостей со счетом 3:1.
На 41-й минуте встречи счет открыл нападающий "Баварии" Роберт Левандовски. Через 8 минут форвард Томас Мюллер упрочил преимущество мюнхенской команды. На 64-й минуте нападающий дортмундской "Боруссии" Марко Ройс сократил отставание хозяев. Но на 74-й минуте Левандовски оформил дубль и установил итоговый счет встречи.
Мюнхенский клуб является лидером по числу побед в этих соревнованиях - на счету "Баварии" девять завоеванных Суперкубков Германии.
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Автор: Ефим Шуман