Роберт Левандовски вновь признан в Германии футболистом года

Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски в воскресенье, 25 июля, объявлен футболистом года в Германии. По итогам голосования представителей спортивной прессы, организованного еженедельником Kicker, Левандовски получил 356 голосов и с большим отрывом опередил других претендентов на этот титул - своего одноклубника Томаса Мюллера (Thomas Müller, 41 голос) и восходящую звезду из дортмундской "Боруссии", норвежца Эрлинга Холанна (38 голосов).
В нынешнем сезоне Роберт Левандовски забил в матчах бундеслиги 41 мяч, установив новый рекорд по голам за один сезон чемпионата Германии по футболу. Прежнее достижение - 40 голов принадлежало другому форварду "Баварии", Герду Мюллеру (Gerd Müller), он добился его в сезоне 1971/1972 годов.
Футболистка года и тренер года
Футболисткой года в Германии объявлена нападающая клуба "Хоффенхайм", австрийка Николь Билла. Ее главными конкурентками в борьбе за этот титул были нападающая мюнхенской "Баварии" и сборной ФРГ Леа Шюллер (Lea Schüller), а также вратарь клуба "Вольфсбург" и национальной сборной Альмут Шульт (Almuth Schult).
Титула "тренер года" удостоен Томас Тухель (Thomas Tuchel), наставник победившего в Лиге чемпионов УЕФА лондонского "Челси", за него голоса отдали 129 экспертов. Всего на 11 голосов меньше получил Ханси Флик (Hansi Flick) - бывший наставник "Баварии", который после Евро-2020 сменил Йоахима Лёва (Joachim Löw) на посту главного тренера сборной ФРГ. Эдин Терзич (Edin Terzic), тренировавший в уходящем сезоне "Боруссию" (Дортмунд) стал третьим, набрав 75 голосов).
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