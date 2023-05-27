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Фото: Thilo Schmuelgen/REUTERS
ФутболГермания

"Бавария" стала чемпионом Германии на последних минутах

Илья Коваль
15 мин. назад

"Бавария" отставала от "Боруссии" перед заключительным туром на два очка, но благодаря ничьей конкурентов и голу на последних минутах выиграла бундеслигу в 11-й раз подряд.

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Мюнхенская "Бавария" в 11-й раз подряд выиграла футбольную бундеслигу, победив в субботу, 27 мая, в последнем туре в гостях "Кельн" со счетом 2:1. Решающий гол на 89-й минуте забил Джамал Мусиала (Jamal Musiala).

Дортмундская "Боруссия", которая перед заключительным матчем возглавляла таблицу, не смогла обыграть на своем поле "Майнц" (2:2) и опустилась на второе место. "Бавария" и "Боруссия" набрали по 71 очку, но мюнхенцы стали чемпионами благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Рекордная чемпионская серия "Баварии"

Для "Баварии" это уже 11-й подряд титул чемпиона Германии, это рекордная серия в топ-5 лигах Европы (Англия, Германия, Испания, Италия, Франция). Всего в истории мюнхенский клуб выигрывал бундеслигу 33 раза.

Третье место по итогам сезона занял "РБ Лейпциг", а ставший четвертым берлинский "Унион" впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов. Другая команда из Берлина, "Герта", а также "Шальке" вылетели из бундеслиги. "Штутгарт" сыграет в переходных матчах за право остаться в высшем дивизионе.

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