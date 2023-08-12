"Лейпциг" впервые выиграл Суперкубок Германии по футболу

В матче за Суперкубок Германии "Лейпциг" забил три безответных гола "Баварии" и впервые в своей истории завоевал трофей.

Футбольный клуб "Лейпциг" в субботу, 12 августа, обыграл мюнхенскую "Баварию" в матче за Суперкубок Германии со счетом 3:0 и завоевал трофей.

Хет‑трик оформил испанский полузащитник "Лейпцига" Дани Ольмо, который отличился на 3‑й, 44‑й и 68‑й минутах.

В прошлом сезоне "Бавария" выиграла чемпионат Германии по футболу - бундеслигу, а "Лейпциг" завоевал кубок страны. Суперкубок - матч между обладателями двух этих трофеев - традиционно открывает новый футбольный сезон. "Лейпциг" выиграл Суперкубок Германии впервые в своей истории. В прошлом году команда уступила "Баварии" со счетом 3:5. Мюнхенцы выигрывали этот трофей рекордные 10 раз.

В составе "Баварии" дебютировал английский нападающий, лучший бомбардир сборной Англии Харри Кейн, который накануне подписал контракт с мюнхенским клубом, перейдя из лондонского "Тоттенхэма". Кейн вышел на замену на 64-й минуте, но не смог отличиться.

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