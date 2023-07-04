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В ЕС назвали нападение на Милашину "возмутительным"

Екатерина Венкина
48 мин. назад

Атака на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном - лишь один из эпизодов в "череде нарушений прав человека и актов запугивания гражданского общества в России", указали в Брюсселе.

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Нападение на Елену Милашину в Грозном
Нападение на Елену Милашину в Грозном (Crew Against Torture/Handout/REUTERS)Фото: Crew Against Torture/Handout/REUTERS

В Евросоюзе указали на имеющие место в РФ "запугивание и угрозы", назвав "возмутительным" нападение на журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном. Соответствующее заявление распространено во вторник, 4 июля, Европейской службой внешних связей (EEAS).

"Это лишь последний эпизод в череде нарушений прав человека и актов запугивания гражданского общества по всей России", - подчеркнули в EEAS.

ЕС ожидает, что "российские власти положат конец этим нападениям и сделают так, чтобы журналисты и правозащитники имели возможность работать в безопасной обстановке, не опасаясь репрессий". В Брюсселе заявили о продолжении поддержки российских независимых СМИ, гражданского общества и правозащитников внутри и за пределами РФ.

Там указали и на другие эпизоды "систематического угнетения" со стороны властей РФ и игнорирования ими прав человека в ситуации с "собственными гражданами".

"Репрессивное законодательство и политически мотивированные судебные процессы используются для подавления тех, кто высказывается против незаконной агрессивной войны против Украины, за демократию и права человека в России", - констатировали в европейской внешнеполитической службе.

Дело в отношении Олега Орлова, новый процесс над Навальным

В EEAS напомнили о деле в отношении председателя совета ликвидированного российскими властями правозащитного центра "Мемориал" Олега Орлова, который является фигурантом по статье о "повторной дискредитации" Вооруженных сил РФ. "Призываем Россию соблюдать Конституцию РФ и снять с него уголовные обвинения", - указали в Брюсселе.

В Евросоюзе напомнили и о процессе над оппозиционером Алексеем Навальным, которого судят "по новым сфабрикованным обвинениям" в "экстремизме". Судебные слушания проходят за закрытыми дверями, что нарушает право Навального на справедливое судебное разбирательство, указали в Брюсселе. "Повторяем наш призыв о немедленном и безоговорочном освобождении Алексея Навального. Российские власти несут ответственность за его безопасность и здоровье", - добавили там.

"Обрита наголо и облита зеленкой"

Как рассказала DW 4 июля пресс-секретарь правозащитной организации "Команда против пыток", которую представляет Немов, Наталья Курекина, автомобиль адвоката и журналистки Милашиной блокировали вооруженные люди на въезде в Грозный, когда те ехали из аэропорта. "У обоих очень сильные травмы и ушибы. Елена Милашина была обрита наголо и облита зеленкой. Их били, в том числе, ногами по лицу. Насколько я понимаю, там есть травма головы. У нас пока нет медицинского заключения, однако Елена постоянно теряет сознание", - отметила Курекина, добавив, что у журналистки сломаны пальцы на обеих руках.

Елена Милашинаи Александр Немов прилетели в Грозный, чтобы присутствовать на назначенном на 4 июля вынесении приговора Зареме Мусаевой - матери бывшего юриста правозащитной организации "Комитет против пыток" (сейчас: "Команда против пыток" - Ред.) Абубакара Янгулбаева. Суд признал ее виновной в "мошенничестве" и "применении насилия к сотруднику полиции" и приговорил к 5,5 года колонии.

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