Правозащитник Каляпин: Кадыров нарисовал на Милашиной мишень

Основатель и бывший глава "Комитета против пыток" Игорь Каляпин - о возможных причинах избиения в Чечне Елены Милашиной и Александра Немова и о том, как мятеж Пригожина повлиял на реакцию властей РФ на это нападение.

Журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова жестоко избили в Грозном, куда они прибыли, чтобы присутствовать на оглашении приговора Зареме Мусаевой - жене бывшего судьи Верховного суда Чеченской республики Сайди Янгулбаева и матери критиковавших Рамзана Кадырова активистов Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых.

Правозащитник, основатель и бывший председатель "Комитета против пыток" Игорь Каляпин в беседе с DW рассказал, что, на его взгляд, могло стать причиной и целью нападения на Милашину и Немова, почему избиение журналистки "Новой газеты" и адвоката осудили многие представители российских властей, как их реакция связана с неудавшимся мятежом Евгения Пригожина и есть ли надежда, что виновные в нападении будут найдены.

DW: Что могло стать причиной нападения на Елену Милашину и Александра Немова в Чечне?

Игорь Каляпин: Причин тут, на мой взгляд, две. Первая - это, безусловно, то, что Рамзан Кадыров нарисовал на Елене Милашиной мишень, публично поставил на нее клеймо законной цели. Он неоднократно называл Милашину террористкой. "Милашина позорит меня и Чеченскую республику. Милашина позорит чеченский народ. "Остановите "Новую газету", иначе нам придется совершить преступление", - это его дословные цитаты, он говорил это в разные времена в публичных выступлениях. То, что Милашину можно и даже желательно побить, убить - это была позиция Кадырова, им неоднократно озвученная.

Правозащитник Игорь Каляпин Фото: DW/J. Wyschnewezkaya

Вторая причина - дело, по которому приехали в Чечню Милашина и Немов. Они собирались присутствовать на оглашении приговора Зареме Мусаевой по безусловно сфальсифицированному делу. По сути, Зарема Мусаева - это заложница, которую похитили, чтобы наказать ее сыновей. Кадыров и его камарилья считают их виновными том, что они администрируют некий Telegraм-канал "Адат", очень сильно раздражающий кадыровцев. А в Чечне зачастую никто не разбирается, кто из семьи виноват, а кто нет: виноват весь род Янгулбаевых. Кадыров публично сказал, что "этой семейке" место в тюрьме или под землей.

Янгулбаевы уехали не только из Чечни, но и из России. Но в Нижнем Новгороде в плен попала их мать, Зарема Мусаева (cиловики насильно увезли Мусаеву в Чечню, где отправили под административный арест по делу об оскорблении и нападении на полицейского в Грозном. 4 июня ее приговорили к 5,5 годам заключения. - Ред.). Понятно, что ни на какого полицейского она нападать не могла, но срок ей дали максимальный - на всю катушку.

И вот ее и ехал защищать Александр Немов. Я знаю совершенно точно, что его участие в этом деле тоже вызывало у кадыровцев немалое раздражение. Ненависть Кадырова и целого ряда высокопоставленных чеченских чиновников к Янгулбаевым и тем, кто их защищает, и могла стать второй - совершенно самостоятельной - причиной этого нападения.

- После нападения на Милашину и Немова "Новая газета" выпустила заявление, в котором говорилось, что командировка Елены в Чечню была подготовленной и что и у журналистки, и у редакции были достаточные основания не считать поездку рискованной. Что же произошло?

- У "Новой газеты" есть свои протоколы безопасности. Я думаю, что благодаря этим протоколам Милашина и Немов смогли добраться с очень серьезными травмами до больницы, и о нападении на них моментально стало известно. Но Чечня - это место, которое в принципе не может быть безопасным. Протоколы, которые обеспечивают безопасную поездку в Чечню, могут существовать разве что для Владимира Владимировича Путина. Наверное.

- А каким образом готовится командировка в Чечню? С кем обычно договариваются перед приездом?

- Ни с кем. В свое время мы старались взаимодействовать с местными чеченцами, но это было до воцарения Рамзана Кадырова. Потому что сейчас понятно, что никакие местные чеченцы не спасут вас от преследования Кадырова, кадыровцев и от расправы с их стороны. Никто ни с какой властью там не договаривается.

Все протоколы основаны только на том, чтобы было как можно меньше информации о том, что человек собирается там появиться. И лучше, если власти в Чечне как можно позже узнают о том, что кто-то туда собирается приехать, - чтобы было сложнее отследить передвижение. Вот на этом основана вся безопасность. Но это не защитит ни от пули, ни от ножа, ни от кувалды, ни от того, что вас увезут и посадят в какую-нибудь яму.

- Избиение Милашиной и Немова - не единичный случай нападений на журналистов и правозащитников в Чечне. Обычно федеральные власти не реагируют на это. Но на этот раз в поддержку Милашиной и Немова неожиданно высказались и российские чиновники, и депутаты, и даже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. О чем это говорит? Лимит на насилие, данный Кадырову, исчерпан?

- Представители власти и депутаты и раньше выражали возмущение нападениями и убийствами, которые случались в Чечне, - например, убийством Наташи Эстемировой. Когда нападали на меня, Песков говорил об абсолютной неприемлемости этого, и Бастрыкин что-то говорил, и даже Путин что-то буркнул.

После нападения на наш пресс-тур в 2016-м году тоже громко возмущались (9 марта 2016 года на границе Ингушетии и Чечни неизвестные в масках остановили микроавтобус "Комитета по предотвращению пыток" с приглашенными в пресс-тур журналистами. Автобус преступники сожгли, а водителя и пассажиров избили палками. - Ред.)

Это никогда ничем не заканчивалось. Дело об убийстве Эстемировой, например, до сих пор на личном контроле и у Путина, и у Медведева. Но от этого ничего не зависит. И то, что кто-то пальцем погрозил и возмутился - это, скорее, дань текущему моменту и общественному мнению, которое существует на данный момент. А на текущий момент общественное мнение взбудоражено мятежом, который устроил Пригожин.

- А как мятеж Пригожина повлиял на эти высказывания?

- ЧВК "Вагнер" существует у нас вопреки закону, вопреки Уголовному кодексу, где создание таких формирований рассматривается как преступление, а наемничество вообще является отдельным преступлением. И эту группировку даже никто не пытается узаконить и легализовать. Более того - они получают чрезвычайные полномочия! И вот эта ЧВК выкидывает такой, извините, фортель. Вот тут у многих и возникает вопрос: а нет ли в России и других ЧВК?

Уже появились какие-то подразделения которые подчиняются Кадырову, их командиры в прямом эфире говорят о задачах, которых поставили перед ними Рамзан Ахматович и президент РФ. То есть они совершенно четко считают себя, прежде всего, подчиненными Кадырова, а уже потом - военнослужащими Российской Федерации. И все понимают: это личное войско Кадырова. И это вызывает тревогу. Так что мятеж Пригожина сделал очень актуальной тему наличия в Российской Федерации каких-то вооруженных сил кроме федерального МВД и армии.

- Вырос ли уровень насилия по отношению к правозащитникам в Чечне после 24 февраля прошлого года? Туда стало опаснее ездить?

- В Чечне было запредельно опасно и до начала войны. Там не осталось людей, которые могут открыто позиционировать себя как правозащитники. Местных давно уже нет - одних убили, другие вынуждены были уехать. А чтобы приехали правозащитники из Центральной России и открыто там работали - такого не было.

Сотрудники "Комитета против пыток", а позднее - "Команды против пыток" последнее время приезжают туда наездами, чтобы поучаствовать в каком-то судебном заседании или нанести визит прокурору или следователю. Постоянно находиться в Чечне правозащитникам невозможно - там совершенно точно убьют. Стало ли хуже после 24 февраля? Нет - потому что хуже уже некуда.

На Милашину и Немова напали не только для того, чтобы наказать их, но и затем, чтобы у них не осталось последователей, чтобы журналисты в Чечню носа не совали. Чтобы если туда и приезжали какие-то СМИ, то они спрашивали у какого-нибудь пресс-секретаря Кадырова, что можно снимать. Хотите про права человека в Чечне - чеченский омбудсмен Солтаев нарисует радужную картину про самый безопасный регион, где лучше всего соблюдаются права человека, где нет геев, поэтому их права тоже не нарушаются.

- Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить нападение на Милашину и Немова главе чеченского СК, фактически отказавшись взять расследование под личный контроль и забрать его на федеральный уровень. Остается ли при этом надежда, что виновных и заказчиков нападения на Милашину и Немова найдут?

- Нет, это абсолютно нереально. Даже если это вдруг сделано не по команде Кадырова. Я допускаю, что напали не по прямому указанию Кадырова. Возможно, что инициативу проявил кто-то из его подручных, но совершенно точно это люди, которые обладают властью в Чечне. У нападавших было оружие, а по Чечне сейчас никто с оружием не разъезжает. Даже если Кадыров знает, кто это, он их не отдаст на расправу. Поэтому я совершенно точно уверен, что виновных не найдут.

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