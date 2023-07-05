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Милашину и Немова доставили в Боткинскую больницу Москвы

Александра Иванова
13 мин. назад

Подвергшиеся нападению в Чечне журналистка и правозащитник проходят "все необходимые обследования", при этом состояние Немова несколько лучше, чем у Милашиной, сообщили DW в "Команде против пыток".

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Глава "Команды против пыток" Сергей Бабинец в аэропорту "Владикавказ" (Беслан) прощается с избитыми в Чечне журналисткой Еленой Милашиной и адвокатом Александром Немовым перед их вылетом в Москву, 4 июля 2023 года
Глава "Команды против пыток" Сергей Бабинец прощается с Еленой Милашиной и Александром Немовым перед их вылетом в МосквуФото: Alena Sadowskaja/Crew against Torture

Журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката правозащитной организации "Команда против пыток" Александра Немова, подвергшихся 4 июля жесткому нападению в Чечне, доставили на лечение в Боткинскую больницу Москвы. Об этом сообщила DW в среду, 5 июля, пресс-секретарь "Команды против пыток" Наталья Курекина.

По ее словам, утром 5 июля Милашина и Немов выходили на связь, однако подробностей об их состоянии на данный момент мало. Планируется, что во второй половине дня пострадавших навестят в больнице московские юристы "Команды против пыток".

Что известно о состоянии Милашиной и Немова

Как отмечает Курекина, состояние Александра Немова лучше, чем у Елены Милашиной, "он идет на поправку". Однако будет ли у него еще одна операция, пока неизвестно наверняка. Говорить о диагнозе Елены Милашиной без согласия на то журналистки в правозащитной организации отказались, отметив лишь, что у нее зафиксирована черепно-мозговая травма.

"У Александра Немова такого рода травмы головы нет, он чувствует себя чуть более бодро, но, судя по всему, у него была сильно повреждена нога. Сама Елена Милашина в записанном ею видео сказала, что ему порезали ногу ножом, - напоминает Наталья Курекина. - Хорошо, что не попали в артерию, потому что могли бы быть очень тяжелые последствия".

"Сейчас Елена и Александр проходят все необходимые обследования, им оказывают всю необходимую помощь, врачи очень внимательны к ним", - добавила собеседница DW.

Доставка пострадавших в Москву

В Москву подвергшихся нападению журналистку и адвоката доставили в ночь на 5 июля на частном рейсе из международного аэропорта "Владикавказ" (Беслан). За ними специально приезжали главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов и бывший главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, сообщила пресс-секретарь "Команды против пыток".

Сам Венедиктов ранее рассказал, что чартерный самолет, доставивший Милашину и Немова в Москву, был оплачен частными лицами, однако не назвал их имен.

Нападение на Милашину и Немова в Чечне

4 июля журналистка Елена Милашина и правозащитник Александр Немов прибыли в Грозный, чтобы присутствовать на процессе Заремы Мусаевой, жены бывшего судьи Верховного суда республики Чечни Сайди Янгулбаева и матери критиковавшего Рамзана Кадырова активиста Абубакара Янгулбаева.

По пути из аэропорта, на подъезде к городу, их такси остановили вооруженные люди в балаклавах. Милашину и Немова жестоко избили, журналистке сломали пальцы на обеих руках и нанесли травму головы. Кроме того, ей обрили волосы и облили лицо зеленкой.

Позже глава "Команды против пыток" Сергей Бабинец высказал предположение, что это нападение было связано с деятельностью журналистки и правозащитника. Ту же версию поддержала и сама Елена Милашина, пишет "Радио Свобода". По сведениям редакции, в ближайшее время журналистка собирается снова приехать в Грозный, чтобы продолжить освещать судебный процесс, а именно - апелляцию на приговор Зареме Мусаевой, которую суд приговорил 4 июля к тюремному заключению на 5,5 лет.

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Статья "Радио Свобода" о состоянии избитыхв Чечне журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова

Избитые в Чечне Милашина и Немов доставлены в больницу в Москве
www.svoboda.org
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