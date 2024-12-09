Активы Danone в РФ перешли экс-чиновнику из Чечни

После продажи российского бизнеса активами Danone в России завладел 29-летний бизнесмен из Татарстана. Теперь они достались 32-летнему экс-чиновнику из Чечни.

Бывший чиновник из Чечни Руслан Алисултанов стал единоличным владельцем компании, которой принадлежат бывшие активы французского производителя продуктов питания Danone в России. Об этом сообщает в понедельник, 9 декабря, агентство "Интерфакс" со ссылкой на госреестр РФ.

Молодой миллионер из Чечни

Сейчас Алисултанову 32 года. В 2018 году в 26 лет он стал вице-мэром Грозного, а позднее - заместителем министра сельского хозяйства Чечни. Теперь он - единоличный владелец компании "Юнимилк" (ранее "Вамин-Татарстан"). Это один из крупнейших в России производителей сыра и сливочного масла. Именно ей ранее перешли активы французской Danone в России. Их объединили в фирму Health & Nutrition.

О продаже российских активов Danone фирме "Вамин Р" стало известно в мае 2024 года. Сумма сделки не разглашалась. Как писала газета Financial Times, она могла составить 17,7 млрд рублей, что на 56% ниже рыночной стоимости бизнеса.

"Молочный Маск" из Татарстана

На момент сделки 99% "Вамин Р" принадлежало компании "Вамин Татарстан" 29-летнего бизнесмена Минтимера Мингазова. Он - сын бывшего сенатора от "Единой России" Вагиза Мингазова. Лишь 1% в "Вамин Р" тогда достался Алисултанову. Теперь последний получил во владение всю "Вамин Татарстан", а значит и 100% в "Вамин Р" и Health & Nutrition. Причины, детали и стоимость сделки неизвестны.

Первым о покупке компании сообщил казанский портал "Бизнес Online". Он назвал Мингазова "молочным Маском" и "наследником молочной империи Вамин", который "сдал активы французов чеченцам".

Уход Danone из России

Сразу после российского вторжения в Украину Danone приостановила инвестиционные проекты в РФ. В октябре 2022 года компания объявила о намерении отказаться от бизнеса в России. Тогда Danone сообщала, что списания в результате ухода с рынка составят до 1 млрд евро.

В июле 2023 года Владимир Путин распорядился передать во временное управление РФ доли иностранных акционеров в российском Danone, а также в пивоваренной компании "Балтика". Указ фактически национализировал доли датской Carlsberg в "Балтике" и французской Danone в одноименном концерне. Главой последнего был назначен 33-летний зампредседателя правительства Чечни, министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев - племянник главы Чечни Рамзана Кадырова. В марте 2024 года Путин отменил национализацию Danone, открыв путь к сделке о продаже российского бизнеса компании.