Беспилотник атаковал казармы спецполка МВД в Грозном

Глава Чечни заявил об атаке дрона на здание спецполка полиции имени Ахмата Кадырова, в результате которой пострадали четыре человека. Минобороны РФ заявило, что за ночь было сбито 16 беспилотников.

В Грозном совершена атака с применением беспилотника, ее целью стали казармы специального полка полиции имени Героя России Ахмата Кадырова - полка МВД РФ в Чечне. Утром в четверг, 12 декабря, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в Telegram , что беспилотник был сбит в воздухе, в результате чего он взорвался, повредив крышу здания и выбив стекла, а также вызвав небольшое возгорание.

"Серьезно никто не пострадал. Легкие ранения получили четыре бойца караула. Дежуривший личный состав в это время находился в защищенных от подобных атак помещениях", - утверждает он. Кадыров обвинил в атаке Украину.

Минобороны РФ: за ночь сбито 16 дронов

В свою очередь Минобороны РФ заявило, что за минувшую ночь российские средства ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников, в том числе один - в Чечне и три - в соседней Северной Осетии. Еще четыре ударных дрона сбили в Курской области, а восемь - над аннексированным Крымом, указывается в Telegram .

Это уже вторая атака беспилотников в отношении полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова. 4 декабря БПЛА ударил по центру Грозного, повредив крышу здания, в котором размещен полк. При этом пострадали мирные жители, заявил Кадыров.

Впервые беспилотники атаковали Чечню в конце октября. Целью удара стал Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе. В результате загорелась крыша здания. В данном учебном заведении, основанном в 2013 году по инициативе Кадырова и носящем имя президента РФ Владимира Путина, готовят солдат для войны против Украины. Позже Кадыров утверждал, что при атаке дрона погибли украинские военнослужащие.