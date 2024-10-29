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Кадыров: Университет спецназа в Гудермесе атакован дроном

Ольга Лебедева
29 октября 2024 г.

Дрон пробил крышу "пустующего здания" университета спецназа, сообщил глава Чечни. На снимках виден пожар на крыше главного здания частного заведения, в котором готовят солдат для войны против Украины.

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Путин в университете спецназа
Визит Путина в университет спецназа в Гудермесе в августе 2024 годаФото: Alexei Danichev/Tass/dpa/picture alliance

На Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе совершена "беспилотная атака с воздуха", сообщил в Telegram-канале во вторник, 29 октября, глава Чечни Рамзан Кадыров.По его словам, в результате удара, нанесенного ранним утром, на территории учебного заведения загорелась "крыша пустующего здания". "Жертв и пострадавших нет", пожар ужк потушен, начато расследование, утверждает Кадыров. "Деятельность РУС не приостановлена, все службы работают в штатном режиме", - заявил он.

Российские Telegram-каналы, в том числе Baza, опубликовали фотографии горящего здания, похожего на главное здание университета спецназа в Гудермесе. На одном из снимков видны два очага пламени на крыше. Как отмечает Baza, это первая атака беспилотников на территории Чечни

В университете спецназа готовят солдат для войны против Украины

Частный университет спецназа в Гудермесе был основан в августе 2013 года по инициативе Рамзана Кадырова и носит имя президента РФ Владимира Путина.

Министерство обороны Великобритании в мае 2024 года сообщило, что в этом учебном заведении готовят российских военнослужащих к участию в войне против Украины и что с февраля 2022 года там прошли подготовку около 42 тысяч военных. "Вместе с тем, очень вероятно, что в этом университете солдаты проходят лишь тренинг длительностью до 10 дней, что ставит под сомнение эффективность обучения и самого учебного заведения", - указывалось в заявлении.

В конце августа сообщалось, что в ходе поездки на Кавказ университет спецназа в Гудермесе посетил Владимир Путин.

 

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