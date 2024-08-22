Поездка Путина на Кавказ - попытка замолить грехи прошлого

Турне Путина по Северному Кавказу, где он встал на колени в Беслане и посетил могилу Ахмата Кадырова в Чечне, совершенно не в его стиле. Путин замаливает грехи на фоне событий под Курском, пишет Иван Преображенский.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев за рулем автомобиля, в котором едет Владимир Путин во время своего визита в Баку (19 августа 2024 года) Фото: Kremlin Pool/Russian Look/picture alliance

Владимир Путин внезапно совершил большое кавказское турне. Начал с Азербайджана, а затем вернулся в Россию, где посетил Северную Осетию и Чечню. Впервые за 20 лет, прошедшие с теракта в Беслане, он посетил мемориал жертвам теракта и даже встал на колени. Чем вызвано такое непривычное поведение российского президента и его активность, в то время, как украинская армия продолжает удерживать часть международно признанной территории России в Курской области?

Путину нигде не рады

Проще всего объяснить поездку Владимира Путина в Азербайджан. Здесь главной темой было экономическое сотрудничество. Причем Путину совсем не обязательно было ехать в Баку лично, да еще и с государственным визитом, что является самым серьезным форматом для таких поездок.

Иван Преображенский Фото: Peter Steinmetz/DW

Причина, очевидно, в том, что Путину очень важен статус. Все меньше мест на планете, куда он может поехать с госвизитом. Это невозможно сделать уже даже в соседней Армении, в прошлом союзницы России, которая, расценив поведение Кремля как фактическое предательство, стала разворачиваться на Запад. В Ереване ратифицировали Римский статут и это значит, что армянские власти должны были бы выдать Путина в Гаагу, где Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его арест.

Вот и приходится российскому президенту, для поддержания реноме в самой России, ехать в Азербайджан. А заодно, как ходят слухи, обсуждать там возможную помощь от Ильхама Алиева. Речь, вероятно, идет о продаже российской нефти (а может и газа) в Европу под видом азербайджанских.

Кто поставил Путина на колени?

Как известно, Владимир Путин ни разу не признавал, что в чем-то ошибся. Он старается не давать слабину и, такое ощущение, что совершенно лишен эмпатии. Это было понятно еще четверть века назад, когда взрывались дома в Москве и других российских городах, разгоралась вторая война в Чечне, тонула подводная лодка "Курск". Кстати, с вдовами моряков с "Курска" Путин предпочел больше не встречаться. Даже сейчас, когда название подводной лодки аллегорически переплелось с фиаско путинской армии в Курской области.

Зато он внезапно приехал в Беслан. Там он привычно соврал, занизив сразу на 50 человекчисло детей, погибших во время штурма захваченной террористами школы. Встречался он также с так называемыми "гонго" - как называют НКО, только номинально независимые, в в реальности созданные по инициативе властей или работающие под их контролем. Казалось бы - привычный для Путина формат.

Но вдруг при посещении мемориала жертвам Беслана он встал на колени, как немецкий Вилли Брандтперед мемориалом жертвам Второй мировой войны, развязанной гитлеровской Германией. Что это за жест - раскаяние или очередной пиар? Появляется мысль, неужели Путин, с его архаичной психологией, по примеру правителей прошлого пытается умилостивить условных духов жертвами своей политики, чтобы они не мешали его победам в настоящем?

Хотя есть и более простое объяснение. В своем выступлении Путин постарался логически увязать теракт в Беслане с нынешней войной против Украины. Мол, враги России и тогда, и сейчас хотят ее уничтожить. Тогда при помощи террористов, теперь - большой войны. Забыл, наверное, память его подводит, что войну развязал он сам.

Чечня как главный грех

Неожиданная версия о замаливании прошлых грехов в стиле условного паломничества только укрепилась, после того как из Северной Осетии Путин поехал в Чечню. Туда, естественно, по причинам безопасности, визит тоже заранее не анонсировался.

Там тоже есть более простые объяснения. Путин посетил так называемый "университет спецназа", условно "благословил" детей местного диктатора Рамзана Кадырова (его сын Адам вешал даже персональное фото с президентом), покатался по проспекту имени себя. Он мог так просто поддержать Кадырова и его желание передать власть, в случае смерти, кому-то из детей.

Однако и тут Путин пошел к мемориалу - на этот раз Ахмату Кадырову, отцу нынешнего правителя Чечни, погибшему при очень странных обстоятельствах, не исключено, что и с помощью российских спецслужб. Не говоря о том, что этот мемориал может символизировать и в целом жертвы чеченцев во вторую войну в республике.

Неужели все же у Путина проснулась совесть? В это нереально поверить. Но в его суеверность и желание замолить грехи прошлого поверить можно вполне. Замаливал же грехи молодости столь симпатичный Путину и его пропагандистам Иван Грозный. Впрочем, даже если это так, то российский правитель в ходе поездки не забыл и о практической стороне дела, решая текущие политические проблемы, такие как преемственность власти в Чечне или укрепление собственного рейтинга. Хотя на фоне боев в Курской области все равно его турне смотрелось очень странно.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook.

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