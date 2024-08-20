Путин в Беслане занизил число погибших в теракте детей

На встрече с "Матерями Беслана" президент РФ сказал, что в результате захвата заложников в школе Беслана погибли 136 детей. По официальным данным, жертвами стали 186 детей.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с представительницами общественной организации "Матери Беслана" занизил число детей, погибших во время теракта в сентябре 2004 года. По словам российского лидера , террористический акт унес жизни 334 человек, из них - 136 детей. Эти цифры приводятся во вторник, 20 августа, на сайте полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

Между тем, по официальным данным, размещенным, в частности, на сайте ООН , жертвами теракта в бесланской школе стали 186 детей.

После теракта Путин был в Беслане всего дважды - 4 сентября 2004 года и в 2008 году. Глава государства в этот раз впервые посетил школу, где удерживались заложники.

"Противники, враги, борьба с неонацизмом"

В середине разговора Путин внезапно начал говорить о "борьбе с неонацизмом", о Курской области, Донбассе и Новороссии, а также упомянул неких "противников и врагов", которые, по его мнению, "продолжают эту работу с попыткой раскачать нашу страну".

После Северной Осетии президент РФ прилетел в Чечню , где встретился с главой республики Рамзаном Кадыровым и посетил село Ахмат-Юрт Курчалоевского района. В Чечне Путин не был с декабря 2011 года.

Президент приехал в Российский университет спецназа в Гудермесе , где пообщался с добровольцами, проходящими подготовку к отправке в зону боевых действий. "Мы все пехотинцы", - парировал он, реагируя на слова Кадырова о том, что тот - "всего лишь пехотинец".

ЕСПЧ: Власти РФ знали о подготовке теракта, но не приняли достаточно мер

В школе №1 Беслана 1 сентября 2004 года террористы захватили в заложники более 1200 человек - школьников, их родителей и сотрудников школы - и удерживали их два дня. В помещении школы 3 сентября произошел взрыв, после которого силовики начали штурм. После теракта и штурма, по официальным данным, погибли 334 человека.

В апреле 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил выплатить 2,955 млн евро родственникам погибших и пострадавших в теракте. ЕСПЧ пришел к выводу, что власти обладали информацией о подготовке атаки, но не приняли достаточных мер, чтобы минимизировать риск.

В марте этого года в России произошел крупнейший со времен Беслана теракт - в подмосковном "Крокус Сити Холле". За атакой, предположительно, стояла группировка исламских террористов из группировки "Вилаят Хорасан" - афганской ветви террористической организации "Исламское государство".