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Армения присоединилась к Римскому статуту МУС

Сергей Ромашенко
14 октября 2023 г.

Закон о ратификации статута подписал президент Армении Ваагн Хачатурян. Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

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Здание Международного уголовного суда в Гааге
Здание Международного уголовного суда в ГаагеФото: Florian Görner/DW

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) и признании полномочий этого судебного органа, сообщила пресс-служба президента Армении в пятницу, 13 октября.

"13 октября президент Республики Армения Ваагн Хачатурян подписал заявление о ратификации подписанного 17 июля 1998 года Римского статута Международного уголовного суда и принятии заявления "О признании Республикой Армения задним числом юрисдикции Международного уголовного суда", - говорится в сообщении.

Затянувшийся процесс ратификации

Армения подписала Римский статут в 1998 году, но процесс ратификации прервался в 2004 году после того, как документ был признан противоречащим конституции Армении. В конце 2022-го правительство Армении возобновило процесс ратификации.

Против ратификации Арменией документа активно выступала Россия, в том числе потому, что МУС в марте выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина по обвинению в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Почему Ереван добивался ратификации

Власти Армении обосновывали необходимость ратификации Римского статута вопросами безопасности: "Против нашей страны совершались и совершаются военные преступления. Нам это нужно, нашей стране это нужно", - говорил в начале сентября спикер парламента Ален Симонян.

Официальный Ереван заявлял, что ратификация позволит привлечь к ответственности в Международном уголовном суде руководство Азербайджана за возможные военные преступления в Нагорном Карабахе. Вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян заверял в апреле, что власти страны не собираются арестовывать Путина.

Владимир Путин 13 октября впервые после выдачи международного ордера на его арест посетил другую страну - он приехал в Кыргызстан, где проходило заседание Совета стран глав государств СНГ. Во время общения с журналистами Путин сказал, что пока не планирует зарубежные поездки, но готов приехать в Армению.

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