Гарем, деньги и убийства. Что о Кадырове узнали в "Проекте"?

Издание "Проект" рассказало о схеме обналичивания миллиардов рублей из бюджета Чечни, а также о гареме Кадырова и причастности его окружения к ряду убийств. DW коротко пересказывает основные факты из расследования.

Издание "Проект" в понедельник, 17 июня, выпустило масштабный фильм-расследование о главе Чечни Рамзане Кадырове , о том, как он получил власть в республике и к каким преступлениям может быть причастен. Журналисты также рассказали о схемах обналичивания в Чечне десятков миллиардов бюджетных денег и гареме Кадырова - несовершеннолетних девушках, некоторые из которых родили ему детей. DW пересказывает некоторые факты из расследования.

Путь Рамзана Кадырова к власти в Чечне

Как пишет "Проект" со ссылкой на три источника, с августа 1999 года руководство России вместе с ФСБ выбирало нового главу Чечни. Переговоры велись на квартире "главного чеченского гангстера" тех лет Руслана Атлангериева. От ФСБ в них участвовали замдиректора службы Герман Угрюмов, а от Кремля - замглавы администрации Владислав Сурков. "Во главе процесса стоял тогда еще премьер-министр Владимир Путин и его секретарь Игорь Сечин", - пишет "Проект".

Выбор в итоге пал на Ахмата Кадырова, с которым Путин лично обсуждал условия передачи ему власти в Чечне. Во время переговоров Кадырову за переход на сторону Кремля предлагали "отдать под крышу" большой город, 5 миллионов долларов наличными немедленно и богатый дом в Сочи", рассказали источники "Проекта". Собеседник издания, работавший тогда в Кремле, утверждает, что изначально Москва не планировала передавать власть в Чечне по наследству, но все изменилось после убийства Ахмата Кадырова взрывом на параде в 2004 году. Его сын Рамзан, возглавлявший охрану отца, находился в этот момент в Москве.

Собеседник "Проекта" утверждает, что тогда же Путин дал понять Рамзану Кадырову, что тот будет следующим главой Чечни. "Даже если представить, что в современном государстве передавать власть по наследству это нормально, возникает логичный вопрос - а почему власть передали младшему сыну Ахмата Кадырова?", - отметил "Проект". По данным издания, у старшего брата Рамзана - Зелимхана были проблемы с наркотиками, он регулярно нападал на людей с оружием и попадал в аварии.

Брат Кадырова в итоге умер через три недели после отца, и Рамзану осталось лишь подождать три года - до своего 30-летия, чтобы стать официальным главой Чечни. За это время в результате угроз и насилия либо отказались от власти, либо умерли прямые конкуренты Рамзана: например, в пожаре погиб секретарь Совета безопасности Чечни Рудник Дудаев и дважды был атакован назначенный из Москвы премьер Чечни Сергей Абрамов. С февраля 2007 года Рамзан Кадыров стал единоличным правителем Чечни. К этому моменту "в живых, вероятно, не осталось ни одного человека из тех, кто участвовал в его восхождении к власти", подчеркивает "Проект".

Канал обналичивания миллиардов из бюджета

За годы правления Рамзан Кадыров взял под контроль всю экономику Чечни, констатирует "Проект". В общей сложности из федерального бюджета в республику ежегодно могут отправляться 3 млрд долларов. Дорогие активы и разные виды бизнеса либо прямо записаны на родственников Кадырова, либо управляются через Фонд имени Ахмата Кадырова, формально руководит которым мать Рамзана.

Как утверждает "Проект", главный канал, с помощью которого Рамзан, его семья и друзья обналичивают бюджетные деньги, - это компании "Бенофон", "Орбита" и "Изумруд". У них один номинальный владелец, практически нет сотрудников и подрядчиков. "Это личные кошельки Кадырова, через которые он получает деньги, похищенные из бюджета или уплаченные в виде ренты теми бизнесменами, кто пользуется покровительством чеченского руководства", - утверждает "Проект", ссылаясь на источники и финансовые отчетности фирм.

В эти компании под видом госконтрактов направляют миллиарды рублей бюджетных средств, а затем эти деньги просто снимаются в банкоматах, описал схему "Проект". Издание обнаружило, что в 2023 году как минимум 15 человек, далеких от бизнеса, получили от этих компаний 48 млрд рублей в виде беспроцентных займов и сразу же обналичили их.

"Проект" о "гареме Кадырова"

Помимо официального брака с Медни Кадыровой, у Рамзана есть другие жены, что запрещено российскими законами, пишет "Проект". Кроме того, глава Чечни забирает детей у женщин, брак с которыми не может признать официально, и представляет их детьми жены. Всего у него, по крайней мере, 14 детей.

Одна из неофициальных жен родила первого ребенка Кадырову в возрасте 14 лет. Она тогда заняла второе место на конкурсе красоты. Победительницей того конкурса стала Замира Джабраилова, которой тоже было 14 лет. Через полтора года она родила Адама Кадырова, рассказали "Проекту" три человека, знакомых с семьей главы Чечни.

Издание установило еще нескольких наложниц Кадырова, почти все из которых вступили в интимную связь с ним в раннем возрасте, до 18 лет. "Кадыров предпочитает девственно юных девушек, школьниц или студенток первых курсов. У него есть помощник, который хранит контакты множества молоденьких чеченок. Десятки, может, сотни", - рассказал "Проекту" знакомый Кадырова. Как вспоминают собеседники "Проекта", в нулевые годы красивых молодых чеченок "люди Кадырова могли поймать прямо на улице, по пути на учебу".

Загадочная гибель наставников Адама Кадырова

Один из сыновей Кадырова Адам в последние годы регулярно оказывался в центре внимания СМИ. Особый резонанс вызвало видео, на котором он в кабинете грозненского СИЗО избивает арестованного Никиту Журавеля, задержанного по делу об оскорблении чувств верующих - из-за видео со сжиганием Корана.

"Проект" описал две смерти, связанные с Адамом. Его тренер Абдулкерим Эдилов умер при неизвестных обстоятельствах в 2022 году в возрасте 31 года, а его охранник тогда же бесследно исчез и, вероятно, был убит.

Обе смерти произошли на фоне распространяющихся в республике слухов, которые порочили семью Кадырова, пишет "Проект". По одной версии, наставники якобы проглядели увлечение Адама Кадырова наркотиками, что привело к тяжелой автокатастрофе, в которой погибли случайные люди. По другой, они якобы оказались геями.

Новые фигуранты дела об убийстве Немцова

Изучив материалы дела об убийстве Бориса Немцова чеченцами в 2015 году, "Проект" обнаружил трех человек, личности которых следователи не стали устанавливать, хотя они явно были причастны к убийству. По видео и допросам "Проект" установил, что некий Джабраил Эльдаров жил и активно сотрудничал с исполнителями убийства и звонил им всем 754 раза.

Эльдаров давно связан с Кадыровыми: судя по старым уголовным делам он снабжал кадыровцев оружием в 2003 году, а брат Джабраила по имени Джалауди служил у Кадырова в батальоне "Юг" и даже награждался медалью, перечисляет "Проект". Кроме того, Эльдаров состоял в браке с Лайсэн Искужиной - дочерью ветерана советских спецслужб Рудика Искужина. Его "Проект" называет "приятелем Путина по КГБ".

Следователи также не заинтересовались контактами убийц Немцова с еще двумя чеченцами, связанными с окружением Кадырова, - Асламбеком Хатаевым и Магомедом Эдильсултановым. Из материалов следствия, с которыми ознакомился "Проект", следует, что Хатаев помог убийцам Немцова арендовать квартиру в Москве, а после убийства бронировал билеты для Руслана Геремеева, который смог скрыться в Чечне, несмотря на подозрения в причастности к преступлению.