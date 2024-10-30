Кадыров: При атаке дрона в Чечне погибли украинские пленные

Глава Чечни после заявления об отсутствии жертв на учебном объекте внезапно добавил, что таковые есть среди военнопленных из ВСУ, которые, по его словам, содержатся "на каждом стратегическом объекте в республике".

В результате атаки украинского беспилотника по зданию на территории Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе есть жертвы среди пленных военнослужащих ВСУ, заявил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров поздно вечером во вторник, 29 октября. "Как и говорил ранее, в результате атаки жертв с нашей стороны нет. Но! Они имеются среди украинских пленных", - утверждает он, уточняя, что "на каждом стратегическом объекте в республике", в том числе на территории РУС, якобы содержатся до 10 украинских пленных. Ни каких-либо доказательств своих слов, ни точного числа погибших Кадыров не привел.

Источники украинского телеканала "Суспiльне" получили в украинских спецслужбах подтверждение факта атаки, заявив, что поразивший здание РУС дрон мог быть запущен из Дагестана или Ингушетии.

Университет спецназа в Гудермесе атакован дроном

На РУС совершена "беспилотная атака с воздуха", сообщил в тот же день ранее Кадыров. По его словам, в результате удара, нанесенного ранним утром, на территории учебного заведения загорелась "крыша пустующего здания". "Жертв и пострадавших нет", пожар уже потушен, утверждал он.

Российские Telegram-каналы, в том числе Baza, опубликовали фотографии горящего здания, похожего на главное здание университета спецназа в Гудермесе. На одном из снимков видны два очага пламени на крыше. Как отмечает Baza, это первая атака беспилотников на территории Чечни.

В РУС готовят солдат для войны против Украины

Частный университет спецназа в Гудермесе был основан в августе 2013 года по инициативе Кадырова и носит имя президента РФ Владимира Путина.

Министерство обороны Великобритании в мае 2024 года сообщило, что в этом учебном заведении готовят российских военнослужащих к участию в войне против Украины и что с февраля 2022 года там прошли подготовку около 42 тысяч военных. "Вместе с тем, очень вероятно, что в этом университете солдаты проходят лишь тренинг длительностью до 10 дней, что ставит под сомнение эффективность обучения и самого учебного заведения", - сообщали в заявлении.