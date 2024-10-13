Глава Дагестана ответил на угрозы Кадырова в адрес Керимова

Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал поддержку сенатору от этой республики Сулейману Керимову,которому пригрозил кровной местью глава Чечни Рамзан Кадыров. "Народ Дагестана всегда будет благодарен Керимову. И всегда поддержит его, когда эта поддержка ему понадобится. Люди, испытавшие на себе его внимание, тепло и добро, будут рядом с человеком, который это добро им подарил. И Сулейман должен об этом знать. Дагестан всегда поддержит его в трудную минуту, когда это будет нужно", - сказал Меликов, выступая на открытии парка имени Сулеймана Стальского в Махачкале в субботу, 12 октября.

Говоря об открытии нового парка, глава Дагестана заявил, что это - "одно из многих добрых дел" Керимова наряду с другими его инициативами. В числе других заслуг Сергей Меликов назвал помощь семьям участников "СВО" (войны, развязанной Россией против Украины. - Ред.), восстановление иудейского и православного храмов в Дербенте после теракта, поддержку семей погибших полицейских, строительство медицинских центров для больных детей и "сотни инвестиционных проектов".

Угрозы Рамзана Кадырова

Рамзан Кадыров 10 октября заявил, что официально объявит кровную месть сенатору Сулейману Керимову и депутатам российской Госдумы Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову, которые, по словам Кадырова, собирались заказать его убийство.

Кадыров упомянул их имена после рассказа о стрельбе у офиса Wildberries в Москве. "Там была бизнес-ситуация. Там был Барахоев Бекхан, там был Керимов Сулейман, Курбанов Ризван. У них свой бизнес, который они не только забрали у жены. Они заказали меня", - утверждал глава Чечни.

Ризван Курбанов на следующий день опубликовал видеообращение, в котором сказал: "Официально заявляю, что я никогда не участвовал в подготовке покушения на жизнь уважаемого Кадырова Рамзана Ахматовича, и тому свидетель Всевышний". В претензиях Кадырова к нему Курбанов обвинил "негодяев, которые вносят распри", не пояснив, кого имеет в виду. Кроме того, он сообщил, что находится за границей.

Бекхан Барахоев и Сулейман Керимов на угрозы Кадырова объявить кровную месть публично не отвечали.