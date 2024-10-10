Кадыров пригрозил кровной местью сенатору Сулейману Керимову

Глава Чечни заявил о наличии у него доказательств того, что Керимов и два депутата Госдумы собирались заказать его убийство. В случае, если эти сведения не будут опровергнуты, Кадыров пообещал объявить кровную месть.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он готов официально объявить кровную месть сенатору от Дагестана Сулейману Керимову и двум депутатам российской Госдумы, которые, по его словам, собирались заказать его убийство. В своем посте, выложенном в Telegram вечером в среду, 9 октября, Кадыров сообщил, что провел совещание с командирами и начальниками силового блока Чечни. Вместе с постом он выложил и девятиминутное видео с выдержками из совещания, где он говорит преимущественно на чеченском языке.

Как сообщает ТАСС, Кадыров упомянул Керимова и депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова "в контексте инцидента в офисе Wildberries". При этом на видео часть текста Кадыров произносит на русском. В его речи действительно можно услышать фамилии Керимова и двух депутатов, но глава Чечни в этот момент говорит уже не про Wildberries.

"Если они не докажут обратное, я официально объявляю кровную месть Барахоеву, Керимову Сулейману, Курбанову Ризвану. Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ (на убийство Рамзана Кадырова)", - приводит ТАСС слова чеченского руководителя.

Стрельба в офисе Wildberries

"Агентство" уточняет , что Кадыров упомянул Керимова после рассказа о стрельбе у офиса Wildberries. "Там была бизнес-ситуация. Там был Барахоев Бекхан, там был Керимов Сулейман, Курбанов Ризван. У них свой бизнес, который они не только забрали у жены. Они заказали меня", - цитирует "Агентство" слова Кадырова в переводе.

В своем посте в Telegram-канале Кадыров также пишет, что в ходе совещания обсудили инцидент в офисе компании Wildberries. "Есть люди, которые старательно придают этому национальный окрас и заявляют, что зачинщиками конфликта якобы являются кадыровцы. Обращаюсь ко всем, кто раздувает данную тему. Если у кого-то есть претензии к кадыровцам, то пусть выражают их лично мне, поскольку я являюсь главным кадыровцем", - написал глава Чечни.

Стрельба у офиса Wildberries в центре Москвы произошла днем 18 сентября, когда муж основательницы маркетплейса Владислав Бакальчук прибыл туда, по его словам, на деловую встречу. Бакальчука сопровождала охрана из МВД. В Wildberries заявили, что Владислав Бакальчук попытался "незаконно проникнуть" в офис, а стрельбу открыли его спутники. Сам Бакальчук утверждает, что стрелять начали со стороны офиса. В результате стрельбы погибли двое охранников родом из Ингушетии.