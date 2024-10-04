Бакальчук подал иск на 350 млрд к своей жене и Wildberries

Активы Wildberries, переданные компании ООО "РВБ", Владислав Бакальчук оценил в 350 млрд рублей. Он настаивает на незаконности отчуждения и добивается возврата контроля над компанией его жены Татьяны Ким (Бакальчук).

Муж владелицы компании Wildberries Владислав Бакальчук подал иск на 350 млрд рублей к своей жене Татьяне Ким (Бакальчук), а также к компаниям "Вайлдберриз" и ООО "РВБ", созданной в процессе слияния маркетплейса с оператором наружной рекламы Russ. Об этом предприниматель написал в пятницу, 4 октября, в своем Telegram-канале, приложив скан первой страницы заявления в Арбитражный суд Московской области.

Как указал Бакальчук, в эту сумму предварительно оцениваются активы Wildberries, которые, по его утверждению, были незаконно переданы ООО "РВБ", - "склады, логистические мощности, фуры, банк Wildberries, товарные знаки, программное обеспечение, веб-сайт и многое другое".

В пресс-службе объединенной компании ООО "РВБ" изданию РБК указали, что никаких исковых заявлений от Владислава Бакальчука пока не получили, а при поступлении документы будут рассмотрены в установленном законом порядке.

Два человека погибли из-за стрельбы в офисе Wildberries

В середине сентября в московском офисе маркетплейса Wildberries произошла перестрелка, при которой погибли два человека и еще семеро, включая двух полицейских, получили ранения. По утверждению компании, в ее офис "была осуществлена попытка незаконного проникновения" со стороны мужа владелицы Wildberries Владислава Бакальчука и его охраны. В своем Telegram-канале владелица компании назвала случившееся попыткой "рейдерского захвата".

В свою очередь представитель Бакальчука рассказал РБК, что бизнесмен "стал жертвой масштабной провокации". По его словам, он прибыл в офис на переговоры по поводу финансирования строительства новых складов Wildberries, которое ведет его компания, но "был атакован службой охраны и неизвестными" людьми, "которые спровоцировали вооруженный конфликт".

Споры о владении компанией Wildberries между супругами

Между супругами уже несколько месяцев происходит бракоразводный процесс, в ходе которого Татьяна Бакальчук объявила, что вернула себе девичью фамилию Ким. На его фоне Wildberries объединяется с рекламной компанией Russ "с целью создания цифровой торговой платформы". Как пишет РБК, в результате объединения появилось юридическое лицо "РВБ", 65% в котором принадлежит ООО "Вайлдберриз", а 35% - ООО "Стинн", владеющему Russ.

Владислав Бакальчук назвал объединение компаний рейдерским захватом, заявив, что его отстранили от управления бизнесом. По словам же Татьяны Ким, объединение Wildberries и Russ было запланировано заранее и согласовано с ее мужем.